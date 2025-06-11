Время не ждет: на ВДНХ представят уникальную выставку часов

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Часы, сделанные к коронации Николая II, покажут на ВДНХ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert; 5-tv.ru

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Часы с Ленинградского вокзала, из Кремля и подаренные Сталину можно будет увидеть Музее Гаража особого назначения ФСО России.

Ощутить течение времени особенно ярко можно на ВДНХ. Здесь в День России откроется уникальная выставка часовых механизмов «Время не ждет».

Под одной крышей соберут редчайшие экспонаты, которые обычно недоступны широкой публике. Особое место занимает механизм башенных часов Ленинградского вокзала из коллекции Политехнического музея. Организаторы подчеркивают: собранные механизмы не просто шедевры инженерной мысли, но свидетели эпохи.

«Есть уникальные часы, которые мы, например, из Эрмитажа забрали, Франца Карася. Это часы уникальные на сей день, они были сделаны к коронации Николая II. Их уникальность в том, что на одном заводе они могут работать 600 дней. И показывать, как хронометр, и времена года, и лунные цикла, и время, и даты», — рассказал генеральный директор Политехнического музея в Москве Дмитрий Кожанов.

Здесь же часы, которые отсчитывали время в Кремле, а также подарки Сталину и Горбачеву. Экспонаты помогут проследить эволюцию часов: от песочных до самых современных. Всего же в Музее Гаража особого назначения ФСО России представят больше 100 раритетов.

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Время не ждет: на ВДНХ представят уникальную выставку часов

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