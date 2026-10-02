Русская эстетика, балет и микс эпох: в Москве завершилась неделя моды

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Особый интерес вызвала русская эстетика — славянские мотивы, образы из балета и литературы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Москве завершилась неделя моды

В Москве завершилась столичная неделя моды, которая оказалась самой масштабной в этом году — зрители съехались со всего мира. На подиумах — необычные формы, смелые эксперименты и неожиданные отсылки к истории. Но особенно заметен интерес к русской эстетике: славянские мотивы и образы из балета и литературы. Что дизайнеры предлагают мировой моде — увидела корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

Утрированно широкие плечи и длинные рукава, асимметричный крой и игра с формой. Такие наряды не встретишь на улице, только на дорожке. Тут каждый дизайнер стремится выделиться.

«Это эпоха XVIII века, стиль рококо. Этот образ ассоциируется с гильотиной. Здесь метафора, и гильотина рассматривается не как смерть, а как точка перехода на другой этап жизни», — сказала дизайнер Александра Карапенюк.

Обращение к истории — определенная тенденция этой недели моды. И даже куклы, с которыми модели выходили на подиум, каждая олицетворяет определенную эпоху. Это, например, костюм XIX века. Такой плащ называется редингот, кепка — картуз. Здесь характерный галстук, жилет и даже записная книжка. 

В этом сезоне модно смешивать одежду из разных эпох, говорят за кулисами показов.

«Можно миксовать все что угодно. Вы можете надеть пиджак 90-х с большими плечами, при этом мы можем взять брюки из 70-х. И такая коллаборация всех эпох великолепна», — сказала дизайнер Алина Асси.

А тут игра со славянским традиционным костюмом. Косынки, фартуки и ватники дополняются корсетами и кружевом. Все наряды из отечественной ткани.

«Нам важно показать, первое, что ткани, хлопчатобумажные наши, российские, из них нужно и можно шить одежду, как это делали наши мамы, бабушки и предки. И второе, что русский стиль осовремененный, это модно, носибельно», — сказала дизайнер Катерина Матросова. 

«Это, например, образ, посвященный балету „Щелкунчик“. Если обратить внимание, то здесь органза, а внутри слой пайеток. Замысел в том, чтобы показать сияние изнутри. Мы стараемся усложнять где-то фасоны», — рассказала дизайнер Ирене Сопрано.

Возможности выхода наших брендов на мировую арену обсуждали на саммите моды БРИКС. Запрос определенно есть.

«Российская мода начинает признаваться по всему миру, особенно это усилилось с развитием БРИКС. Россия обладает экспертизой и может объединить дизайнеров со всего мира, чтобы мы понимали, как работать вместе», — сказал дизайнер из Нигерии Фэйвор Годвин.

Форум проходит в четвертый раз, и география участников только растет. От Белоруссии до Бразилии — в общей сложности 60 стран. И сотни локальных и национальных брендов, заинтересованных развивать связи с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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