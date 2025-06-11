«Патриоты» не для Киева: Игорь Левитас усомнился в передаче Израилем ЗРК Украине

Поводом стало интервью посла страны Среднего Востока Михаэля Бродского.

Израиль не передавал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил публицист и эксперт по ближневосточной политике Игорь Левитас во время беседы с EADaily.

Поводом для обсуждений стало интервью посла Израиля в Киеве Михаэля Бродского, в котором дипломат якобы подтвердил передачу Украине списанных комплексов Patriot. Однако, по словам Левитаса, заявление прозвучало без какого-либо официального сопровождения со стороны министерства обороны или внешнеполитического ведомства Израиля. Более того, ранее Бродского наградили за гуманитарную помощь Украине — ни о каком военном сотрудничестве речи не шло.

«Возникает ряд вопросов: с чего вдруг Израиль решил оказать военную помощь Украине, если начиная с 2022 года он оказывал лишь гуманитарную помощь? Что случилось такого, что Израиль вдруг стал поставлять ракетные комплексы Patriot Украине? Почему именно посол Израиля объявляет об этом, хотя это прерогатива МИД или Минобороны? Какие события произошли за последнее время, которые можно связать с этим заявлением посла?» — задается вопросами Левитас.

Он указывает: в стране идет активная фаза военной операции в Газе, обостряется ситуация на ливанской границе, происходят ракетные атаки из Йемена, а также сохраняется нестабильность в Сирии. В таких условиях передача даже списанных оборонительных систем выглядит крайне маловероятной.

Дополнительным контекстом, по мнению Левитаса, служит недавнее решение авиакомпании ElAl возобновить прямые рейсы между Тель-Авивом и Москвой. Израиль четко демонстрирует: отношения с Россией сохраняются. На этом фоне новость о поставках Patriot Украине выглядит особенно сомнительно.

Эксперт также усомнился в эффективности самих комплексов, напомнив о неоднозначной статистике их применения в Израиле и во время войны в Персидском заливе. Он отметил, что даже устаревшие ракеты из Газы Patriot нередко пропускал, а современные гиперзвуковые ракеты вроде «Кинжала» требуют залпового использования всей батареи ради маловероятного перехвата.

«Украина сама заявляла, что уровень перехвата ракет „Кинжал“ и „Циркон“ комплексом Patriot составляет около 25%, но только при условии залпа всей батареи из 32 противоракет — чтобы хоть как-то сбить гиперзвуковую ракету», — подчеркивает Левитас.

По его мнению, передача Израилем Patriot была бы нелогичной с любой точки зрения: военной, политической и практической.

Игорь Левитас назвал раздувшуюся вокруг темы шумиху «бурей в стакане воды» и призвал относиться к подобным информационным всплескам с осторожностью.

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