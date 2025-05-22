От Израиля ждут объяснений после обстрела дипломатов в Палестине

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ЕС уже пересматривает отношения со страной после случившегося.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

От Израиля требуют объяснения после обстрела дипломатов в Палестине. Накануне представители России, Китая, ЕС и других стран посетили лагерь беженцев в палестинском городе Дженин и отклонились от маршрута.

В этот момент израильская армия открыла предупредительный огонь. За инцидент извинились и пообещали провести расследование. Однако отношения с союзниками у Израиля уже накалены до предела.

Как пишет Washington Post, европейские страны пересматривают связи из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа. В попытке вернуть расположение Израиль впервые за три месяца пропустил в анклав гуманитарный груз, но сворачивать военную операцию Тель-Авив не планирует.

Только за последние сутки в секторе Газа погибли свыше 90 человек. Более того, как пишет агентство Axios, Израиль готовится провести военную кампанию в Иране, если переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной программе провалятся.

Тема:
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