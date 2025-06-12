Посольство США в Ираке готовится к частичной эвакуации

Решение обусловлено возросшими рисками безопасности в регионе.

США готовятся к частичной эвакуации своего посольства из столицы Ирака, города Багдад. Также мероприятия коснутся и американских военных, которым разрешено покинуть места проживания, из-за возросших рисков безопасности в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Конкретных причин таких мер не называют ни представители Вашингтона, ни Багдада, упоминая лишь затянувшуюся войну в Газе. Этот конфликт, в свою очередь, повысил риски прямого столкновения США и их союзников, с одной стороны, против Ирана и его союзников — с другой.

«Госдепартамент регулярно проверяет американский персонал за рубежом, и это решение было принято по результатам недавней проверки», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что губернатор Калифорнии подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и его главу. Власти штата требуют отозвать Национальную гвардию из Лос-Анджелеса, которую американский президент привлек для подавления протестов, продолжающихся уже четвертый день.