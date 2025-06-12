В Якутии на руднике Сарылах обрушилась горная порода

Обрушение горной породы произошло на руднике Сарылах Оймяконского района в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Установлено, что обрушение произошло на горизонте с отметкой 286 метра при производстве очистных работ.

«Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет», — сообщило ведомство.

На месте работает военизированный горноспасательный отряд (ВГСО), включающий 17 человек и три единицы техники.

Рудник Сарылах является уникальным и единственным на территории России месторождением сурьмы. Глубина шахты достигает 800 метров.

В начале июня обвал породы произошел на камчатском руднике Бараньевский. Власти уточнили, что из-за происшествия погиб один человек. Эвакуацией его тела занимались сотрудники военизированной горноспасательной части.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в районе Казачинского порога на реке Енисей 9 июня произошел инцидент с участием теплохода, в результате которого в воду попало дизельное топливо.