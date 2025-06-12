Стала известна возможная причина крушения самолета в Индии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Возможной причиной крушения самолета в Индии могло стать столкновение с птицами

возможная причина крушения самолета в индии -птицы

Фото: Reuters/Amit Dave

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Этой версии придерживаются бывший старший пилот и авиаэксперт.

Причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner могло стать столкновение со стаей птиц. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Предположительно, из-за столкновения с птицами самолет не смог набрать необходимую для взлета скорость.

«На первый взгляд, это похоже на случай множественного попадания птиц, при котором оба двигателя потеряли мощность», — заявил бывший старший пилот, капитан Саурав Бхатнагар.

Он объяснил, что взлет прошел идеально, однако на этапе подъема шасси лайнер начал терять высоту. Причин этому может быть две — потеря тяги или подъемной силы.

По словам Бхатнагара, видео демонстрирует, что снижение происходило в контролируемом режиме. Важно отметить, что пилот подал сигнал бедствия, что говорит о возникновении чрезвычайной ситуации.

Версию поддержал также авиаэксперт Санджай Лазар. Он подчеркнул, что столкновение с птицами в полной мере объясняет нехватку мощности для набора высота. Эксперт добавил, что при множественном попадании птиц на взлете лайнер бы не продержался в воздухе и начал бы снижаться сразу.

Установить точные причины крушения поможет лишь тщательное расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажирский Boeing упал на общежитие врачей в Индии.

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