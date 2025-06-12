Число погибших в результате крушения самолета в Индии приближается к 300

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Среди них пассажиры судна и студенты колледжа, на общежитие которого упал лайнер.

Число погибших в Индии при крушении самолета приближается к 300 человек

Фото: Reuters/Amit Dave

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При крушении самолета Boeing 787 Dreamliner погибли более 290 человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на полицию Индии.

На борту лайнера находилось 242 человека, которые являются гражданами четырех стран. Помимо пассажиров и членов экипажа судна среди погибших числятся и обучающиеся медицинского колледжа. Именно на их общежитие упал самолет. Из-под обломков достали не менее 30 тел студентов.

На данный момент известно об одном выжившем мужчине, который совершал свой полет в первом ряду эконом-класса.

Самолет 12 июня совершал полет из Ахмедабада в Лондон. Крушение произошло всего через несколько минут после того, как судно покинуло аэропорт. По предварительным данным, лайнер не справился с управлением и упал на жилой район. Спасательные службы работают на месте завала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа возможная причина крушения самолета. По одной из версий, лайнер столкнулся с птицами и не смог набрать необходимую скорость для набора высоты.

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