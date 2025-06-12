Игрушечная империя: как Лабубу сделали основателя Pop Mart одним из богатейших людей Китая

Предприниматель Ван Нин занял десятое место в списке Forbes.

Основатель компании Pop Mart, 38-летний Ван Нин, впервые вошел в десятку самых богатых людей Китая, заняв десятое место в рейтинге Forbes с состоянием 22,7 миллиарда долларов. Рост капитала связан с популярностью коллекционных кукол Лабубу, которые продаются в Азии, Европе и США, привлекая внимание знаменитостей, таких как певица Рианна, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и певица Лису из группы BLACKPINK.

Акции Pop Mart, зарегистрированной в Гонконге, с начала года выросли втрое, достигнув 270 долларов за штуку. Ажиотаж вокруг кукол привел даже к столкновениям в лондонских магазинах, а в Китае ограниченную версию Лабубу в человеческий рост продали за рекордные 1,08 миллиона юаней (почти 12 миллионов рублей).

Коллекционные куклы Лабубу впервые были представлены еще в 2015 году, но неожиданно обрели мировую популярность в конце 2024-го. Вирусный статус игрушки получили после того, как западные знаменитости и K-pop исполнители начали публиковать их фото в соцсетях.

Сейчас эти необычные фигурки с острыми зубами и озорной улыбкой стали объектом охоты коллекционеров по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое Лабубу и сколько это стоит.