Начальник генштаба армии Ирана и ведущие ученые погибли при ударе ЦАХАЛ

Жертвами также стали несколько иранских ученых-ядерщиков.

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану погибли несколько представителей высшего руководства иранской армии, в том числе главнокомандующий Мохаммад Багери. Об этом сообщается в материале Reuters. Авторы ссылаются на данные, полученные от представителя израильского Минобороны. Точной информации обо всех жертвах он не раскрыл, назвав их смерть «вероятной».

«Вероятно, погибли члены высшего военного руководства Ирана, в том числе начальник штаба и несколько высокопоставленных ученых-ядерщиков», — сказал представитель оборонного ведомства Израиля.

Прежде уже звучало мнение, что главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери был одной из целей ЦАХАЛ. Помимо прочего, израильские военные выполняли задачу по разрушению ядерной инфраструктуры страны-противника. После удара по Ирану Тель-Авив объявил на своих территориях чрезвычайное положение.

Госсекретарь США Марко Рубио поспешил заверить, что Штаты не принимают участия в ударах Израиля по Ирану. По его словам, в первую очередь Белый дом стремится защитить американский военный контингент в регионе и находится в постоянном контакте с партнерами. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте администрации.

Атака ЦАХАЛ была односторонней, однако премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал его превентивным, подчеркнув, что это действия в рамках самообороны. Американская сторона была проинформирована об ударе. В Израиле объявлено чрезвычайное положение, власти предупреждают о вероятных ответных мерах. И, как писал ранее 5-tv.ru, призывают жителей перейти с полной активности на необходимую.