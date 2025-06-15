Российские военные освободили шахту «Новодзержинская» в ДНР

Пушилин: российские военные освободили шахты «Новодзержинская» в ДНР
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают укреплять позиции на границе региона с Днепропетровской областью.
Шахта «Новодержинская» в Донецкой Народной Республике (ДНР) была освобождена российскими военными от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Денис Пушилин.
«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту „Новодзержинская“. И здесь наши подразделения не останавливаются, продолжают движение», — поделился он.
Пушилин добавил, что выход российских войск в нескольких районах на границе ДНР с Днепропетровской областью Украины смогут дать больше перспектив на освобождение Красноармейска.
Глава ДНР 8 июня рассказал, что российские военные укрепляют позиции на краснолиманском и красноармейском направлениях. Несмотря на то, что боевики ВСУ пытаются оказать сопротивление, ВС РФ все равно показывает успешный результат.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские солдаты освободили Ульяновку в Донецкой Народной Республике. Формирования киевского режима понесли серьезные потери в живой силе и военной технике. Насчитывается 495 погибших боевиков ВСУ.
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