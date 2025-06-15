ВС РФ продолжают укреплять позиции на границе региона с Днепропетровской областью.

Шахта «Новодержинская» в Донецкой Народной Республике (ДНР) была освобождена российскими военными от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Денис Пушилин.

«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту „Новодзержинская“. И здесь наши подразделения не останавливаются, продолжают движение», — поделился он.

Пушилин добавил, что выход российских войск в нескольких районах на границе ДНР с Днепропетровской областью Украины смогут дать больше перспектив на освобождение Красноармейска.

Глава ДНР 8 июня рассказал, что российские военные укрепляют позиции на краснолиманском и красноармейском направлениях. Несмотря на то, что боевики ВСУ пытаются оказать сопротивление, ВС РФ все равно показывает успешный результат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские солдаты освободили Ульяновку в Донецкой Народной Республике. Формирования киевского режима понесли серьезные потери в живой силе и военной технике. Насчитывается 495 погибших боевиков ВСУ.