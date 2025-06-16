В США задержали подозреваемого в убийстве законодателя штата Миннесота

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 50 0

Мужчина переоделся в полицейскую форму и пошел в дома двух политических деятелей, где открыл огонь.

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве законодателей в США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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Полиция задержала Вэнса Болтера — подозреваемого в убийстве законодателя штата Миннесота в США. Он был обнаружен неподалеку от своего дома. Об этом сообщает, ссылаясь на источники, ABC News.

«Вэнс Болтер, 57 лет, был арестован около своей фермы в Грин-Айле, штат Миннесота. Ранее в воскресенье его заметили на тропе с помощью камеры, а затем взяли под стражу», — отмечается в материале.

Член палаты представителей штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж были убиты в субботу в своем доме в Бруклин-парке. Тяжелые ранения в тот же день получил другой законодатель Джон Хоффман и его жена Иветт.

Позднее выяснилось, что, по предварительным данным, Болтер переоделся в полицейскую форму и пришел в дом к Хоффману, после чего открыл огонь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в американском городе Солт-Лейк-Сити прозвучали выстрелы во время акции протеста No Kings. Сообщалось об одном раненом и об одном задержанном.

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