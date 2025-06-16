Тысячи российских туристов четвертый день не могут улететь из ОАЭ

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Всему виной — обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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Тысячи россиян уже четвертый день не могут вылететь из Дубая и Абу-Даби. Всему виной — обострение ситуации на Ближнем Востоке. Авиакомпании массово отменили рейсы в Петербург, Москву, Казань и другие города.

В залах ожидания скопились толпы. Пассажиры пытаются получить хоть какую-то ясность. Как выяснили «Известия», решать вопросы зачастую приходится своими силами.

«Я продлила отель за свои деньги. Я сама позвонила в авиакомпанию, у авиакомпании 18 июня ближайший рейс. Я продлила отель сама, туркомпания не выходит на связь», — поделилась туристка Татьяна.

Некоторым туристам все-таки предоставили номера в отелях. Но отдохнуть там не получается. Люди боятся пропустить рейс, который могут объявить в любой момент. У многих заканчиваются деньги.

По словам отдыхающих, экономить приходится даже на воде. Проблемы возникли и у туристов в египетском Шарм-эль-Шейхе. Пассажиры уже больше суток ждут отправления в Петербург.

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