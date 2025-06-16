Редкого краснокнижного тритона обнаружили в московском водоеме

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 50 0

Встретить эту амфибию — большая удача для биологов.

Краснокнижного тритона снова обнаружили в одном из столичных водоемов

Фото: mos.ru

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Редкого представителя амфибий — обыкновенного тритона обнаружили в естественном водоеме Москвы в Бескудниковском районе. Об этом сообщили на mos.ru.

Этот вид занесен в Красную книгу Москвы. Это небольшое земноводное, длина которого составляет от четырех до десяти сантиметров. Окраска тритона может варьироваться от оливковой до коричнево-бурой.

В период размножения, который приходится на весну и начало лета, у самцов на спине появляется гребень, который делает их похожими на маленьких драконов.

Встреча с обыкновенными тритонами в природных зонах столицы — большая удача для биологов, поскольку они очень чувствительны к внешним факторам и требовательны к среде обитания.

В прошлый раз тритона видели в этом водоеме прошлым летом. Сохранение этих амфибий в их естественной среде обитания свидетельствует о сбалансированном состоянии экосистемы столицы.

Обыкновенные тритоны встречаются в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий» и «Тушинский», а также в лесопарке «Кусково».

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