Готовы и безвозмездно: доноров в России становится больше
В РФ растет число доноров-добровольцев
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Количество желающих сдать кровь в РФ выросло за год на семь процентов.
В России отмечается устойчивый рост числа доноров крови. Об этом на пресс-конференции в «Известиях» сообщила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова. По ее словам, за последний год количество доноров увеличилось на семь процентов.
«У нас увеличивается общее число доноров. Да, и хочется отметить такую хорошую тенденцию, что у нас увеличивается число безвозмездных доноров, то есть у нас еще, мы отслеживаем, у нас есть случаи, когда возможны платные донации. Это предусмотрено законодательством в Российской Федерации, приказами, соответствующими министерству здравоохранения, очень такие особые случаи. Но в целом в РФ растет общее число людей, которые сдают кровь безвозмездно», — отметила первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Татьяна Гапонова.
В отличие от западных стран, где существуют частные центры, в России заготовка крови и ее компонентов осуществляется исключительно государственными медицинскими организациями. Большая часть используется для переливания. Остальное — для дальнейшего производства лекарств.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?