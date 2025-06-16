Готовы и безвозмездно: доноров в России становится больше

Количество желающих сдать кровь в РФ выросло за год на семь процентов.

В России отмечается устойчивый рост числа доноров крови. Об этом на пресс-конференции в «Известиях» сообщила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова. По ее словам, за последний год количество доноров увеличилось на семь процентов.

«У нас увеличивается общее число доноров. Да, и хочется отметить такую хорошую тенденцию, что у нас увеличивается число безвозмездных доноров, то есть у нас еще, мы отслеживаем, у нас есть случаи, когда возможны платные донации. Это предусмотрено законодательством в Российской Федерации, приказами, соответствующими министерству здравоохранения, очень такие особые случаи. Но в целом в РФ растет общее число людей, которые сдают кровь безвозмездно», — отметила первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Татьяна Гапонова.

В отличие от западных стран, где существуют частные центры, в России заготовка крови и ее компонентов осуществляется исключительно государственными медицинскими организациями. Большая часть используется для переливания. Остальное — для дальнейшего производства лекарств.