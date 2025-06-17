Лучше отказаться: юрист назвала опасные условия сделок с недвижимостью

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 76 0

Юрист Горнова: нельзя покупать жилье у людей, состоящих на учете в ПНД

«Отказаться от сделки»: эксперт рассказала о проблемах при покупке жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Приобретая жилье, нужно проверять и самого продавца.

Покупая недвижимость, стоит убедиться в том, что продавец не имеет проблем с алкоголем, запрещенными веществами и не состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Иначе существует вероятность потери жилья. Об этом aif.ru рассказала эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам юрист Екатерина Горнова.

«Если продавец жилья состоит на учете в ПНД, то рекомендации юриста звучат строго однозначно: отказаться от сделки с таким продавцом. Иначе сделка может быть признана недействительной. Причем оспорить ее в суде может сам продавец, его опекун (если владелец жилья признан недееспособным даже частично) либо наследники», — рассказала специалист.

Также, по словам Горновой, не стоит соглашаться на сделку, если продавец уверяет, что алко- и наркозависимость — это «дело прошлое». К тому же, внимание стоит обратить на общее состояние человека, так как сделку могут аннулировать, если суд признает его недееспособным уже после купли-продажи.

При покупке жилья стоит запрашивать справку из ПНД не только по нынешнему месту жительства, но и по всем предыдущим.

По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, в России психическими расстройствами страдает почти четыре миллиона человек. Две трети из них — это депрессии и разные тревожные расстройства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Бьянка решила купить новое жилье, из-за соседей, которые мешают ей жить.

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