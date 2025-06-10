Бьянка против соседей: певица решила купить новое жилье

Бьянка намерена переехать из-за соседей. Почему певица решила не искать с ними общий язык, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Бьянка пожаловалась на соседей. Чем они не угодили королеве R&B? И почему в конфликт вмешались правоохранительные органы? Правда, что из-за скандала знаменитость уже задумалась о новом жилье? Как она чувствует себя после очередной пластической операции? И для чего артистка уменьшила размер груди? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В этом году певице Бьянке исполнится 40 лет. Однако она не стесняется этого возраста. Говорит, к началу пятого десятка осуществила все свои мечты. Королева R&B красива, популярна и богата. Любимая работа, нет отбоя от мужчин. Но недавно в жизни знаменитости появилось одно обстоятельство, которое лишило ее и сна, и покоя.

«У меня есть двое соседей. Одни — ********, вторые классные. ******** всегда шумят и мешают мне жить. Они постоянно что-то копают. Я не знаю, мне кажется, они взрывают там трупы, друзья», — заявила певица.

Артистка пожаловалась, что не может расслабиться в собственном доме. По ее словам, соседи нарушают закон о тишине даже ночью.

«Когда приезжаю очень уставшая и хочу спать, они постоянно что-то шурудят. Я думаю, что у них психические проблемы. Но кто я такая, как говорится, чтобы ставить диагнозы? Время покажет. Полицию я уже вызывала не раз», — рассказала Бьянка.

«Несмотря на то, что с соседями иной раз бывает невозможно найти общий язык, есть некие специфики подавления шума, включая звукоизоляцию, поэтому, Бьянка, подумай. Быть может, это поможет, и не стоит тратить свои нервы на неприятных соседей», — выразил мнение светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Бьянка не скрывает: живет в постоянном напряжении. Боится, что стрессы негативно скажутся на ее здоровье и, как итог, отразятся на внешности, о которой она так печется. Пару лет назад певица решилась на липоскульптурирование — откачала жир в проблемных зонах и переместила его в ягодицы. Позже сделала и абдоминопластику — подтянула обвисший живот. А недавно уменьшила размер груди.

«Безумно довольна, потому что у меня был шестой с половиной, сейчас у меня третий, и я очень счастлива. Могу прыгать наконец-то, бегать. Я так устала бежать вместе с ней по жизни. А сейчас я надела платье без лямок и чувствую себя просто божественно», — призналась знаменитость.

По словам Бьянки, состоянию своей кожи она тоже уделяет много внимания.

«Я делаю себе нити, мне вкалывают какие-то увлажняющие средства. Некие аппараты, которые избавляют от красных точек. В общем, делаю просто что-то, чтобы освежить лицо», — уточнила певица.

Также артистка поддерживает красоту и здоровье занятиями спортом, при этом вообще не ограничивает себя в питании.

«Я ем абсолютно все. Единственное, что не переедаю никогда. И не пью, например, пиво с рыбкой, как многие любят. Это нельзя. И очень много спорта, и очень много концертов. Поэтому у меня нет времени даже в целом сесть, знаете, нормально покушать крыльев с майонезом», — отметила исполнительница.

Бьянка уверяет, что потратила на внешность приличную сумму. И не хочет, чтобы ее красоту испортили стрессы. А их из-за чрезмерно активных соседей в последнее время довольно много.

«Я не могу с ними, не хочу знакомиться, потому что я по глазам и по энергетике вижу, что это за люди. Они больные», — заявила Бьянка.

«Стресс убивает. Стресс в кратном размере влияет на твой иммунитет. Хронический стресс может запустить необратимые процессы в организме, такие как онкология и так далее. Надо высыпаться. Надо стараться в первую очередь высыпаться, восстанавливаться», — высказался певец TERNOVOY.

Однако сами соседи певицы не считают себя виноватыми. Оказалось, они даже не в курсе, что у Бьянки к ним имеются претензии.

«Ничего такого нет (конфликта. — Прим. ред.), извините», — сказала соседка артистки.

Впрочем, в шоу-бизнесе немало звезд прекрасно понимают певицу. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова до сих пор враждует с соседями, которые слили в сеть ее фото под елочкой. Любовь Успенская три года назад поскандалила из-за щенка французского бульдога.

«История неприятная с Любовью Залмановной Успенской. Когда она прогуливалась со своей дочкой Татьяной и маленькой собачкой, большие животные выбежали через открытую дверь, открытые ворота и без присмотра бегали по поселку. Набросились на малыша, Любовь Залмановна начала пытаться его оборонять», — уточнила адвокат королевы шансона Елена Сенина.

«Мою собаку чуть не загрызла ваша тварь. И мою ногу укусила. Ты чего снимаешь, убери телефон», — сказала Успенская на видео во время конфликта.

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«Увидела, как на нашем участке Любовь Залмановна бьет рукояткой от поводка нашего старого французского бульдога. Я стала просить ее: „Пожалуйста, покиньте территорию нашего участка“. И стала ее выводить за территорию. Там просто трехэтажный мат», — поделилась подруга соседки Успенской Анна Кауфман.

С недовольством соседей сталкивалась и Оксана Самойлова. Но блогер решила, что ссоры ей ни к чему, и быстро уладила ситуацию.

«Соседи напротив у нас немножко капризные. Мы сейчас еще строим, петухи у нас орут, им это все не нравится, естественно. Но мы тоже договорились. Они говорят: „Ладно, давайте хотя бы десяток яиц в неделю“. Мы такие: „Окей“. Короче, у нас все это по сельскохозяйственным вопросам решается», — отметила модель.

Бьянка не стала следовать примеру Самойловой. Она решила, что ей гораздо проще переехать в другое жилье. На этот год певица запланировала покупку нового дома у реки со SPA-зоной, который должен находиться на закрытой территории, а главное, подальше от соседей.