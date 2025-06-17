Провел десятки фальшивых операций: во Владивостоке врачу дали восемь лет тюрьмы

Травматолог-ортопед заработал почти шесть миллионов рублей на фантомных хирургических вмешательствах.

Во Владивостоке к восьми годам лишения свободы приговорен хирург, который проводил своим пациентам фальшивые операции. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Осужденный — 42-летний врач-травматолог-ортопед Сергей Глущак. Он работал в хирургическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток» ОАО «РЖД». В 2015 году начал заниматься мошеннической деятельностью — настаивал на проведении ненужных операций на суставах, брал за них деньги, а затем делал вид, что вмешательство совершено.

На самом деле Глущак вводил наркоз и обрабатывал ткани, чтобы от «операции» остался след. Схема позволила медику заработать около 5,7 миллиона рублей. При этом часть денег пациенты несли в кассу медицинского учреждения, остальное — передавали Глущаку лично.

Некоторые пациенты Глущака действительно нуждались в лечении, однако помощи не получили. Всего врач провел 34 фальшивых операции. Впоследствии за содеянное он не раскаялся, вину перед пострадавшими не загладил.

Приговор Глущаку вынесли в прошлом году, однако прокуратура сочла его слишком мягким и обжаловала. Суд согласился с обвинением. Медик был приговорен к восьми годам тюрьмы, а также лишен возможности заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

«Осужден 42-летний врач-травматолог-ортопед за совершение 34 преступлений, предусмотренных частями 2-й и 3-й статьи 159-й уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере один миллион 200 тысяч рублей», — заявила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Красноярова.

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