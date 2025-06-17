Комитет Совфеда поддержал закон об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год

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Дополнительные средства будут выделены в том числе на увеличение зарплаты бюджетникам и индексацию материнского капитала.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

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Больше денег выделят в этом году на льготные ипотеки. Комитет Совета Федерации поддержал закон об изменениях в федеральный бюджет. Они затронут только 2025 год.

Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, дополнительные средства будут выделены на увеличение зарплаты бюджетникам и индексацию материнского капитала. Также суммы пойдут на развитие здравоохранения, образования и социальную поддержку граждан. В частности, на программы ипотечного кредитования.

«Это обязательства по ипотеке. А именно семейная и льготная. Эти обязательства будут обеспечены дополнительными ресурсами. На эти цели предлагается выделить около 280 миллиардов рублей. Самая большая часть — это, конечно, ипотека семейная, 145 миллиардов рублей. И около 130 из этой суммы — это обязательства по льготной ипотеке», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кроме того, Минфин полностью удовлетворяет заявки на финансирование, которые поступают от министерств силового блока. Все эти дополнительные ресурсы учтут.

Всего, согласно документу, доходы бюджета в этом году составят 38,5 триллиона рублей. В частности, за счет роста поступлений из нефтегазовой отрасли.

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