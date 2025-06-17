«Постоянно в алкогольном опьянении»: в Башкирии мать избила младенца

Подозреваемая не в первый раз привлекается к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Жительница Башкирии избила младенца. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России. По информации 5-tv.ru, подозреваемая является многодетной матерью и страдает от алкогольной зависимости.

«В медиапространстве получила широкое распространение видеозапись, на которой запечатлено, что возле одного из магазинов города Благовещенска женщина наносит побои ребенку, находящемуся в детской коляске», — сказано в сообщении ведомства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В Telegram-канале прокуратуры Башкирии отметили, что подозреваемая воспитывает шестерых детей. Органы опеки инициировали изъятие несовершеннолетних из семьи.

Избившая младенца женщина не в первый раз привлекается к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Сотрудница местного магазина Валерия рассказала 5-tv.ru, что подозреваемая постоянно кричит на своих детей, а также употребляет алкоголь в их присутствии.

«Дочь моей подруги ходит в одну группу с детьми этой женщины. Все время слышу, что она на детей постоянно орет, они неопрятные, мать постоянно в алкогольном опьянении», — вспомнила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ХМАО ухажер матери избил ребенка за нежелание курить.