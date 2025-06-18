Лопух против диабета и инфекций: российские ученые совершили прорыв

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 68 0

URA.RU: лопух помогает победить инфекции и сахарный диабет

Лопух против диабета и инфекций: российские ученые делают прорыв

Фото: www.globallookpress.com/F. Hecker

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Исследователи Пермского Политеха раскрыли неожиданные лечебные свойства растения, которое может стать новым натуральным лекарством.

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили уникальные свойства настоя из листьев лопуха, об этом рассказали в URA.RU.

Оказалось, что растительный экстракт не только эффективно борется с опасными бактериями, но и помогает регулировать уровень сахара в крови.

В одном из экспериментов использовался глюкозотолерантный тест. После 12-часового голодания лабораторным крысам вводили раствор глюкозы, а затем — либо метформин (сахароснижающее лекарственное средство. — Прим. ред.), либо настой ферментированных листьев лопуха.

В обоих случаях был зафиксирован схожий результат — коэффициент стабилизации глюкозы составил 1,08 и 1,11 соответственно. Также было подтверждено, что настой эффективно подавляет рост устойчивых к антибиотикам бактерий, в частности золотистого стафилококка и кишечной палочки. При этом он оказался полностью безопасен. При введении мышам побочных эффектов не зафиксировано.

Сейчас команда ученых планирует продолжить изучение и расширить круг тестируемых бактерий, провести длительные наблюдения и подготовить клинические исследования. В перспективе это может привести к созданию новых безопасных препаратов для борьбы с диабетом и инфекциями.

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