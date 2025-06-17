Домашние настойки на любой вкус: простые рецепты на основе летних ягод

Дарья Денисова
Дарья Денисова Эксклюзив 33 0

Август — пора урожая. Если пироги и компоты успели надоесть, а количество ягод не уменьшается — пора начинать делать настойки. Подойдут любые ягоды: вишня, малина, смородина, облепиха и даже рябина.

Домашние настойки на любой вкус: простые рецепты на основе летних ягод

Фото: 5-tv.ru

Материал предназначен для лиц старше 18 лет.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Настойка — это вид алкогольного напитка, который получают путем настаивания различных ингредиентов, таких как травы, фрукты, ягоды, коренья или цветы, на спирте или водке. Этот процесс позволяет извлекать ароматы и полезные вещества из ингредиентов, придавая напитку уникальные вкусовые и ароматические качества.

Настойки могут быть как сладкими, так и горькими, и часто используются не только как дижестивы или аперитивы, но и в качестве компонентов для коктейлей.

Лето — самое лучшее время, чтобы сделать наливки дома, а потом согреваться ими в холодные осенние и зимние дни.

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Вишневка

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Вишня — полтора килограмма;
  • Водка — полтора литра;
  • Сахар — 500 граммов.

Способ приготовления:

  1. Засыпать в трехлитровую банку вишню, слоями чередуя ее с сахаром;
  2. Залить водкой и взболтать до полного растворения сахара;
  3. Убрать в прохладное место или в холодильник в черном пакете (важно, чтобы место хранения было темным) на 45 дней;
  4. Периодически переворачивать банку, чтобы вишня внутри взболталась;
  5. Перелить наливку в бутылки, хранить в холодильнике.

После того, как настойка будет готова, из вишни можно вытащить косточки и использовать ягоды как начинку для пирогов.

Сливянка

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Слива — один килограмм;
  • Водка — 600 миллилитров (важно, чтобы сливы были полностью покрыты водкой);
  • Сахар — 300 граммов.

Способ приготовления:

  1. Вытащить косточки из слив и нарезать плоды на средние кусочки;
  2. Залить водкой, чтобы фрукты были полностью ею покрыты;
  3. Настаивать 30 дней;
  4. Слить получившуюся настойку в отдельную емкость, не мешая слив, и добавить к плодам сахар;
  5. Настаивать семь дней;
  6. Отжать получившийся сливовый сироп и смешать с настойкой;
  7. Настаивать еще 30 дней.

Клюковка

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Клюква — 500 килограммов;
  • Водка — один литр;
  • Вода — один литр;
  • Сахар — один килограмм.

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Способ приготовления:

  1. Пюрировать клюкву через мясорубку или блендер;
  2. В трехлитровую банку добавить клюквенное пюре, сахар и водку;
  3. Все оставшееся пустое пространство залить водой;
  4. Перемешать и закрыть банку;
  5. Настаивать один месяц (но лучше два-три);
  6. Перед употреблением несколько раз процедить настойку.

Брусничка

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Брусника в собственном соку / брусничный сок — три литра;
  • Водка — один литр;
  • Вода — один литр;
  • Сахар — один килограмм;
  • Мята — два пучка.

Способ приготовления:

  1. Процедить бруснику и отложить ее (необходим только сок от ягод);
  2. Смешать в кастрюле сахар и воду, довести до кипения — получится сироп;
  3. После остывания сиропа добавить его в трехлитровую банку;
  4. Добавить пучки мяты и водку;
  5. Настаивать от двух суток, в зависимости от желаемой насыщенности и крепости вкуса.

Летняя ягодка

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Красная и черная смородина — 250 граммов;
  • Малина — 250 граммов;
  • Водка — один литр;
  • Вода — два литра;
  • Сахар тростниковый нерафинированный — 600 граммов;
  • Лист вишневый — 60 граммов;
  • Лимонная кислота — 30 граммов.

Способ приготовления:

  1. Смешать в кастрюле ягоды и вишневые листья;
  2. Добавить сахар и воду;
  3. Довести до кипения, убавить на минимальный огонь и кипятить 15 минут;
  4. Остудить и процедить через два марлевых слоя (важно не помять ягоды);
  5. В получившийся сироп добавить лимонную кислоту и водку;
  6. Перемешать и разлить по бутылкам;
  7. Настаивать сутки в холодильнике.

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Красный шик

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Вишня — 400 граммов;
  • Малина — 300 граммов;
  • Черная смородина — 200 граммов;
  • Сахар — 100 грамм;
  • Водка — один литр;
  • Вода — полтора литра.

Способ приготовления:

  1. Раздавить ягоды ступкой, либо блендером;
  2. Залить водкой в трехлитровую банку;
  3. Настаивать две недели;
  4. Добавить воду и сахар;
  5. Настаивать две недели;
  6. Процедить и разлить по банкам.

Облепихо-апельсиновая сладость

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Облепиха — один килограмм;
  • Апельсин — две штуки;
  • Розмарин — четыре веточки;
  • Сахарная пудра — 400 граммов;
  • Водка — один литр.

Способ приготовления:

  1. Нарезать цедру апельсинов крупными пластинами;
  2. Нарезать мякоть апельсинов на кубики;
  3. Смешать все ингредиенты в банке;
  4. Настаивать семь дней в темном месте;
  5. Через сито слить наливку в бутылку.

Рябина черноплодная

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Рябина — один килограмм;
  • Водка — один литр;
  • Сахар — 500 граммов.

Способ приготовления:

  1. Слегка подавить ягоды, чтобы из них вышел сок (важно, чтобы ягода осталась целой);
  2. Добавить водку (она должна закрывать ягоды на полтора или два сантиметра) и сахар;
  3. Перемешать, встряхивая банку до растворения сахара;
  4. Настаивать два часа и снова перемешать, встряхивая и переворачивая банку;
  5. Наставить два месяца в темном и прохладном месте (температура должна быть ненамного ниже комнатной);
  6. Встряхивать банку первые два-три дня, после — раз в неделю;
  7. Профильтровать настойку через несколько слоев марли;
  8. Настаивать два-три дня в холодильнике.

Голубичка

5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Голубика — два килограмма;
  • Водка — один литр;
  • Сахар — 300 граммов.

Способ приготовления:

  1. Пюрировать ягоды с помощью блендера или ступы;
  2. Добавить сахар и водку;
  3. Каждые два дня встряхивать бутылку, перемешивая содержимое;
  4. Настаивать 14 дней;
  5. Процедить через сито от жмыха;
  6. Настаивать семь дней.

Ежевичка

5-tv.ru

Ингредиенты:

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  • Ежевика — два килограмма;
  • Водка — один литр;
  • Сахар — 400 граммов.

Способ приготовления:

  1. Промыть и высушить ягоды;
  2. Добавить сахар и водку, плотно закрыв крышку;
  3. Настаивать три-четыре недели в темном сухом месте;
  4. Периодически встряхивать банку.

Оставшиеся ягоды можно повторно использовать для более крепкого варианта настойки.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
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0.20 90.75
-0.19
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