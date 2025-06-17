Домашние настойки на любой вкус: простые рецепты на основе летних ягод

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Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Настойка — это вид алкогольного напитка, который получают путем настаивания различных ингредиентов, таких как травы, фрукты, ягоды, коренья или цветы, на спирте или водке. Этот процесс позволяет извлекать ароматы и полезные вещества из ингредиентов, придавая напитку уникальные вкусовые и ароматические качества.

Настойки могут быть как сладкими, так и горькими, и часто используются не только как дижестивы или аперитивы, но и в качестве компонентов для коктейлей.

Лето — самое лучшее время, чтобы сделать наливки дома, а потом согреваться ими в холодные осенние и зимние дни.

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Вишневка

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Ингредиенты:

Вишня — полтора килограмма;

Водка — полтора литра;

Сахар — 500 граммов.

Способ приготовления:

Засыпать в трехлитровую банку вишню, слоями чередуя ее с сахаром; Залить водкой и взболтать до полного растворения сахара; Убрать в прохладное место или в холодильник в черном пакете (важно, чтобы место хранения было темным) на 45 дней; Периодически переворачивать банку, чтобы вишня внутри взболталась; Перелить наливку в бутылки, хранить в холодильнике.

После того, как настойка будет готова, из вишни можно вытащить косточки и использовать ягоды как начинку для пирогов.

Сливянка

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Ингредиенты:

Слива — один килограмм;

Водка — 600 миллилитров (важно, чтобы сливы были полностью покрыты водкой);

Сахар — 300 граммов.

Способ приготовления:

Вытащить косточки из слив и нарезать плоды на средние кусочки; Залить водкой, чтобы фрукты были полностью ею покрыты; Настаивать 30 дней; Слить получившуюся настойку в отдельную емкость, не мешая слив, и добавить к плодам сахар; Настаивать семь дней; Отжать получившийся сливовый сироп и смешать с настойкой; Настаивать еще 30 дней.

Клюковка

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Ингредиенты:

Клюква — 500 килограммов;

Водка — один литр;

Вода — один литр;

Сахар — один килограмм.

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Способ приготовления:

Пюрировать клюкву через мясорубку или блендер; В трехлитровую банку добавить клюквенное пюре, сахар и водку; Все оставшееся пустое пространство залить водой; Перемешать и закрыть банку; Настаивать один месяц (но лучше два-три); Перед употреблением несколько раз процедить настойку.

Брусничка

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Ингредиенты:

Брусника в собственном соку / брусничный сок — три литра;

Водка — один литр;

Вода — один литр;

Сахар — один килограмм;

Мята — два пучка.

Способ приготовления:

Процедить бруснику и отложить ее (необходим только сок от ягод); Смешать в кастрюле сахар и воду, довести до кипения — получится сироп; После остывания сиропа добавить его в трехлитровую банку; Добавить пучки мяты и водку; Настаивать от двух суток, в зависимости от желаемой насыщенности и крепости вкуса.

Летняя ягодка

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Ингредиенты:

Красная и черная смородина — 250 граммов;

Малина — 250 граммов;

Водка — один литр;

Вода — два литра;

Сахар тростниковый нерафинированный — 600 граммов;

Лист вишневый — 60 граммов;

Лимонная кислота — 30 граммов.

Способ приготовления:

Смешать в кастрюле ягоды и вишневые листья; Добавить сахар и воду; Довести до кипения, убавить на минимальный огонь и кипятить 15 минут; Остудить и процедить через два марлевых слоя (важно не помять ягоды); В получившийся сироп добавить лимонную кислоту и водку; Перемешать и разлить по бутылкам; Настаивать сутки в холодильнике.

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Красный шик

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Ингредиенты:

Вишня — 400 граммов;

Малина — 300 граммов;

Черная смородина — 200 граммов;

Сахар — 100 грамм;

Водка — один литр;

Вода — полтора литра.

Способ приготовления:

Раздавить ягоды ступкой, либо блендером; Залить водкой в трехлитровую банку; Настаивать две недели; Добавить воду и сахар; Настаивать две недели; Процедить и разлить по банкам.

Облепихо-апельсиновая сладость

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Ингредиенты:

Облепиха — один килограмм;

Апельсин — две штуки;

Розмарин — четыре веточки;

Сахарная пудра — 400 граммов;

Водка — один литр.

Способ приготовления:

Нарезать цедру апельсинов крупными пластинами; Нарезать мякоть апельсинов на кубики; Смешать все ингредиенты в банке; Настаивать семь дней в темном месте; Через сито слить наливку в бутылку.

Рябина черноплодная

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Ингредиенты:

Рябина — один килограмм;

Водка — один литр;

Сахар — 500 граммов.

Способ приготовления:

Слегка подавить ягоды, чтобы из них вышел сок (важно, чтобы ягода осталась целой); Добавить водку (она должна закрывать ягоды на полтора или два сантиметра) и сахар; Перемешать, встряхивая банку до растворения сахара; Настаивать два часа и снова перемешать, встряхивая и переворачивая банку; Наставить два месяца в темном и прохладном месте (температура должна быть ненамного ниже комнатной); Встряхивать банку первые два-три дня, после — раз в неделю; Профильтровать настойку через несколько слоев марли; Настаивать два-три дня в холодильнике.

Голубичка

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Ингредиенты:

Голубика — два килограмма;

Водка — один литр;

Сахар — 300 граммов.

Способ приготовления:

Пюрировать ягоды с помощью блендера или ступы; Добавить сахар и водку; Каждые два дня встряхивать бутылку, перемешивая содержимое; Настаивать 14 дней; Процедить через сито от жмыха; Настаивать семь дней.

Ежевичка

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Ингредиенты:

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Ежевика — два килограмма;

Водка — один литр;

Сахар — 400 граммов.

Способ приготовления:

Промыть и высушить ягоды; Добавить сахар и водку, плотно закрыв крышку; Настаивать три-четыре недели в темном сухом месте; Периодически встряхивать банку.

Оставшиеся ягоды можно повторно использовать для более крепкого варианта настойки.