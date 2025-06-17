Почти 300 тысяч в месяц: почему курьеры зарабатывают больше врачей и учителей

В сферу идут не только «вчерашние строители».

Заработки курьеров в России достигли таких высот, что о них с тревогой заговорили в Госдуме. По данным aif.ru, зарплата доставщика может доходить до 200–300 тысяч рублей в месяц. Депутат Ярослав Нилов объяснил: все из-за высокого спроса и выгодного формата работы для бизнеса.

«Почему? Во-первых, на них (доставки. — Прим. ред.) есть спрос. Доставка — это удобно, выгодно, быстро, комфортно, динамично. В любое время суток, не тратится время. Я сам пользуюсь доставкой из магазина», — рассказал Нилов.

Он отметил, что в сферу идут не только студенты и подработчики, но и бывшие строители, уволенные специалисты и даже те, кто раньше трудился в офисах.

Гибкий график, чаевые, отсутствие начальства и постоянные заказы — все это делает профессию привлекательной. При этом, по мнению Нилова, ситуация становится ненормальной, когда курьер получает больше, чем учитель или врач. В некоторых регионах уже обсуждают меры по ограничению доходов в сфере доставки.

Коллега Нилова, Светлана Бессараб, уверена: за красивыми цифрами стоят изнурительные переработки. По ее словам, тарифы за доставку невысоки, а реальные деньги приходят только тем, кто работает по 12–14 часов в день и почти без выходных.

«Люди готовы в ущерб своему здоровью, своему отдыху, своему перерыву на отдых и питание, скажем так, преодолевая множество трудностей с непогодой, доставлять соответствующие посылки», — добавила депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранцам могут запретить работать курьерами в Санкт-Петербурге.