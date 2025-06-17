Почти 300 тысяч в месяц: почему курьеры зарабатывают больше врачей и учителей

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 68 0

Зарплата курьеров может доходить до 300 тысяч в месяц

300 тысяч в месяц: эксперты объяснили, почему курьеры получают больше всех

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В сферу идут не только «вчерашние строители».

Заработки курьеров в России достигли таких высот, что о них с тревогой заговорили в Госдуме. По данным aif.ru, зарплата доставщика может доходить до 200–300 тысяч рублей в месяц. Депутат Ярослав Нилов объяснил: все из-за высокого спроса и выгодного формата работы для бизнеса.

«Почему? Во-первых, на них (доставки. — Прим. ред.) есть спрос. Доставка — это удобно, выгодно, быстро, комфортно, динамично. В любое время суток, не тратится время. Я сам пользуюсь доставкой из магазина», — рассказал Нилов.

Он отметил, что в сферу идут не только студенты и подработчики, но и бывшие строители, уволенные специалисты и даже те, кто раньше трудился в офисах.

Гибкий график, чаевые, отсутствие начальства и постоянные заказы — все это делает профессию привлекательной. При этом, по мнению Нилова, ситуация становится ненормальной, когда курьер получает больше, чем учитель или врач. В некоторых регионах уже обсуждают меры по ограничению доходов в сфере доставки.

Коллега Нилова, Светлана Бессараб, уверена: за красивыми цифрами стоят изнурительные переработки. По ее словам, тарифы за доставку невысоки, а реальные деньги приходят только тем, кто работает по 12–14 часов в день и почти без выходных.

«Люди готовы в ущерб своему здоровью, своему отдыху, своему перерыву на отдых и питание, скажем так, преодолевая множество трудностей с непогодой, доставлять соответствующие посылки», — добавила депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранцам могут запретить работать курьерами в Санкт-Петербурге.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.71
0.20 90.75
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Президент Республики Сербской приехал на ПМЭФ
11:05
Ювелирный труд: на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»
10:56
Орешкин указал на появление новых центров экономического роста в мире
10:53
Глава НСПК: финансовые технологии упрощают жизнь россиян
10:38
Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025
10:10
С какой операции лучше начинать омоложение лица — советы пластического хирурга

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Шоу-биз за неделю: Гордон простила Седокову, а Гогунский учит женщин жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025