Покупаем с выгодой: как купить квас дешевле

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 44 0

Управляющий партнер PR-агентства Панченко: Цены на квас упадут в июле

Покупаем с выгодой: как купить квас дешевле

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

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Рассказали по каким причинам может варьироваться цена на продукт.

С приходом жарких летних дней необходимость в прохладительных напитках становится как никогда актуальной. Один из самых популярных среди них — квас. Но любовь к нему потребителей не остается без внимания производителей и торговых площадок, которые смело задирают цены. В какое время лучше покупать квас? Об этом в беседе с Life.ru рассказал управляющий партнер PR-агентства Александр Панченко.

По словам эксперта в мае и июне цены на квас существенно выше, чем в июле и в августе, так что сейчас мы находимся «на пике ценовой категории».

Панченко объяснил, что цена основывается из стоимости сырья, а также других прилежащих аспектов, например, логистики. Также изменение цены зависит от инфляции, роста тарифов на энергоносители и других расходов.

Ранее в 5-tv.ru назвали главные правила использования солнцезащитных кремов. По словам эксперта, крем с высокой степенью SPF не защищает на протяжении всего дня. Кроме того, важно учитывать особенности кожи и правильные пропорции средства.

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