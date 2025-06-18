МИД РФ приняло решение о возобновлении работы в Тоголезской Республике

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Российское посольство возобновит свою деятельность в Тоголезской республике в 2025 году. Соответствующее решение принято Правительством РФ, а распоряжение уже подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами власти и тоголезской стороной, о возобновлении в 2025 году деятельности посольства Российской Федерации в Тоголезской республике (город Ломе)», — отмечается в документе.

Согласно распоряжению, МИД предстоит установить штатную численность посольства и утвердить его штатное расписание.

Расходы на возобновление работы и содержание посольства будут покрываться за счет и в пределах бюджета, выделенного ведомству в этом финансовом году.

Также вскоре российское посольство откроется и в Республике Нигер. Договоренность между странами была заключена на полях первой в истории встречи министров иностранных дел РФ и Альянса государств Сахеля (АГС).

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