Бойцы установили в населенном пункте флаги России и ВДВ.

Разведка с помощью беспилотников и артподготовки, срыва ротации противника позволила нашим штурмовикам освободить еще один населенный пункт в Сумской области — Яблоновки. И тем самым расширить полосу безопасности вдоль российской границы.

«Каждый боец у нас знает, куда идти, откуда и куда должен выйти, где закрепиться. Поэтому, в принципе, проблем особых нет. Одна двойка, тройка закрепилась, дальше идет наращивание, продвижение других двоек-троек. Так потихоньку овладеваем одной лесополосой, потом второй, третьей», — рассказал начальник оперативного отделения штаба отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения с позывным «Восток».

После штурма села часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен. А когда населенный пункт был полностью зачищен, наши десантники установили там флаги России и ВДВ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.