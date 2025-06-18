Против этого решения выступает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Мировые цены на нефть выросли почти на пять процентов. За бочку марки «Брент», на фоне ближневосточного конфликта теперь нужно заплатить больше 76 долларов.

Но рост цен на энергоносители, видимо, не пугает Европу. Которая в угоду Брюсселю готова принести в жертву свою экономику. Так, глава Европейской дипломатии подтвердила план полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году. Кая Каллас, цитата, намерена «перекрыть кран навсегда». ЕС рассчитывает ввести запрет на новые контракты уже с 1 января следующего года. И это при том, что Россия по итогам 2024 года стала вторым поставщиком газа в Европу.

Роберт Фицо такие планы Еврокомиссии не поддерживает. Премьер-министр Словакии убежден, что если прекратится импорт российского газа, регион лишится трех с половиной миллиардов кубометров энергоносителей. А пострадают от этого только европейские жители.

«Это будет означать рост цен для населения. Я говорю это без всякого притворства. Мы ожидаем более высокие транзитные тарифы в Европе и рост цен на товары. Мы должны понимать, что словацкие домохозяйства будут платить за газ больше на 30–50%». — отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо

По мнению Фицо, эта инициатива — исключительно политическая история. Она продиктована желанием и дальше подпитывать украинский конфликт. Вот только премьер министр Словакии задается логичным вопросом: а готовы ли жители Евросоюза платить за энергию больше ради Киева?