Что такое сексомния? Психотерапевт раскрыла главные опасности редкого расстройства сна

Специалист объяснила, почему люди начинают проявлять сексуальную активность, не просыпаясь.

Специалисты фиксируют рост обращений, связанных с редким расстройством сна — сексомнией. Это разновидность лунатизма, при которой человек находится в состоянии сна, но отдельные участки мозга продолжают функционировать. Об этом писали в The New Zealand Herald.

Страдающий сексомнией может бессознательно заниматься мастурбацией, проявлять сексуальные действия по отношению к партнеру, в том числе вступать в половой акт. Нередко это происходит в агрессивной форме, а наутро страдающий этим нарушением, как правило, не помнит произошедшего.

Причинами развития данного состояния могут быть хронический стресс, тревожные расстройства, нарушения режима сна, а также употребление спиртного. Для лечения сексомнии следует обращаться не только к сомнологам, но и психиатрам, а также психологам.

Специально для 5-tv.ru сексолог и психотерапевт Диана Генварская рассказала, что скрывается за этим необычным состоянием и почему оно может быть опасным.

«Сексомния — это любые из сексуальных активностей, происходящие во время сна. Это может быть и мастурбация, и попытки вступить в интимный контакт с партнером, но при этом человек не осознает своих действий, он в этот момент спит. Это глубокая фаза сна, один из видов сомнамбулизма», — объясняет специалист.

Причины появления этого расстройства могут быть разными — от органических повреждений мозга до гормональных сбоев. Чаще всего, по словам врача, в основе лежат последствия травм головы или серьезные гормональные изменения.

«Сомнамбулизм чаще связан с травмами головы. Это органическое изменение головного мозга вследствие его повреждений. Также возможно влияние гормональных перепадов, при изменении гормонального статуса, скажем так. Все это можно отследить при исследовании ночного сна, когда делают ЭЭГ или видеомониторинг», — рассказывает Диана Генварская.

Одним из частых пусковых механизмов, особенно в современных условиях, становится стресс. Напряжение накапливается, ресурсы организма истощаются, и он буквально «выплескивает» его ночью, когда мозг отключен, а тело пытается восстановиться.

«Сон — это единственный момент, когда организм полностью восстанавливается. Если человек постоянно живет в напряжении, нервная система не справляется, и это приводит к таким ночным реакциям и истощению нервной системы. Это связано с состоянием головного мозга, а не периферической нервной системой», — подчеркивает эксперт.

Важно отметить, что это состояние не проходит само по себе. Сексомния требует внимания и лечения. Сексолог подчеркнула, что нужно использовать различные методы, чтобы наладить правильное функционирование организма. В таком случае все поправимо.

«Эта болезнь лечится. Используются методы, применяемые при реабилитации после травм. Это гомеопатия, фитотерапия, остеопатия — все, что помогает восстановить баланс организма. Это способ тела сбросить внутреннее перенапряжение, и если не снять причины — оно будет повторяться снова и снова», — говорит психотерапевт.

Важно понимать: сексомния — это психическое расстройство, напомнила эксперт.

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