«Смысл ее жизни пропал»: Житинкин о судьбе Теняковой после смерти Юрского

Звезда фильма «Любовь и голуби» скончалась в возрасте 80 лет.

Народная артистка России Наталья Тенякова была музой народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Обэтом 5-tv.ru рассказал народный артист России Андрей Житинкин.

«Для меня Тенякова — потому что мы работали и столкнулись в театре Моссовета — это, конечно, муза Сергея Юрского. Я даже больше скажу: никто, наверное, не знает, какое она имела на него огромное влияние. Она его спасала. Он человек был нервный, мнительный», — поделился Житинкин.

Артист добавил, что именно Тенякова убедила Юрского переехать в Москву. Это было судьбоносное решение, благодаря которому столица увидела удивительную пару актеров. Да и не только актеров — Сергей и Наталья устраивали у себя званые вечера, приглашали гостей. Многие свои чтецкие программы Юрский впервые пробовал именно дома.

«Это была настоящая любовь. Хотя многие говорили, что они были с юмором и без пафоса, но если говорить серьезно, то она была его ангелом-хранителем. Когда он уходил, я видел, что она делала, потому что уходил он тяжело. Все люди искусства не знали, как будет дальше. Смысл ее жизни пропал», — рассказал Житинкин.

Однако Наталья, вопреки мрачным прогнозам, не потеряла смысл жизни после смерти Юрского. Она продолжила играть в театре. Там для нее создавали роли, которые учитывали ее состояния. Это были образы, в которых Тенякова продолжала блистать, хоть ей и было непросто продолжать работу.

«Она, конечно, недооцененная театральная актриса. Осталась в истории кино навсегда. Москве повезло, что мы их увидели. И спас их, конечно, театр Моссовета», — заключил Житинкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла баба Шура из фильма «Любовь и Голуби» — актриса Наталья Тенякова.