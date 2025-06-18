Умерла баба Шура из фильма «Любовь и Голуби» — актриса Наталья Тенякова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 132 0

Умерла народная артистка РФ Наталья Тенякова

Умерла баба Шура из фильма «Любовь и Голуби» — актриса Наталья Тенякова

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

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Артистка также снималась в таких фильмах, как «Старшая сестра», «Зеленая карета».

Народная артистка России, вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского Наталья Максимовна Тенякова умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МХТ имени Чехова.

«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, „как Тенякова“, и даже описать её обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всём. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир» — сказано в сообщении.

Наталья Максимовна родилась в 1944 году в Ленинграде. Ее родители не были связаны с искусством, стать актрисой Тенякова решила по совету школьной учительницы литературы. В 1960-х поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

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После окончания института вступила в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. На сцене дебютировала в роли Полли Пичем в «Трехгрошовой опере». В 1967 году начала работу в Ленинградском Большом драматическом театре (БДТ). Там быстро заняла ведущие позиции.

В 1979 году вместе с супругом, Сергеем Юрским, переехала в Москву. С 1988 года — актриса МХТ имени Чехова.

В кино Тенякова дебютировала в роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». После выхода ленты стала широко известна по всей стране. Наталья также снималась в таких фильмах, как «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Наши знакомые», «Француз» и сериал «Отцы и дети».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Таиланде погибла известная российская спортсменка.

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