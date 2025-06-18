В Ингушетии провели обыски в доме связанного с баталхаджинцами* клана

У клана Эстамировых, связанного с террористической группировкой «Батал-Хаджи»*, провели обыски. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В распоряжении канала также оказались кадры с места событий.

Известно, что клан подозревают в финансировании членов террористической организации.

Под подозрением оказались Хамзат Эстамиров, Микаил Хачубаров, Ибрагим Эстамиров, Абдул-Мажит Албогачиев и Абу Эстамиров.

Хамзата Эстамирова уже доставили на допрос. В ходе обысков были в доме найдены оружие и восемь автомобилей, в том числе Lexus и Range Rover.

До этого бывший участник террористической группировки Шамиль Булгучев утверждал, что на него ведут охоту глава боевого крыла баталхаджинцев Амхед Белхороев и Эстамиров. Последний, по словам Булгучева, финансировал «операции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сектанты «Батал-Хаджи» оказались причастны к теракту в «Крокусе». Следствие установило, что злоумышленники помогали побегу преступников 22 марта. О баталхаджинцах слышали не многие, но они ведут свою войну уже почти 200 лет. И им не важно против кого — царя, советской власти или президента. Их цель — уничтожение государства. И отсюда эти бессмысленные расстрелы мирных людей. Эксклюзивные подробности рассказывает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России