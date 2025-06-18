Бережем здоровье смолоду: названы главные правила ухода за кожей

Вне зависимости от времени года и климатических условий, кожа требует особого внимания за собой.

Наверняка все знакомы с сухостью кожи после отпуска. Что нужно делать, чтобы избежать этого дискомфортного последствия солнечных лучей и сохранить кожу увлажненной? Предприниматель, блогер и основатель бренда косметики Карина Цветкова поделилась с Газета.ру действенными лайфхаки.

Первым в списке стоит отметить отказ от использования горячей воды, так как именно она усиливает чувство сухости. Эксперт рекомендует принимать теплый душ, а чтобы «сохранить поверхность тела нежной и бархатистой, после гигиенических процедур» нужно просто промокнуть кожу полотенцем.

Не только тренер в вашем фитнес-клубе расскажет о важности водного баланса. Блогер советует пить не меньше 1,5 – 2 литров воды в день, тем более, если речь о жарких летних днях. Кроме того, стоит выбирать воду с pH от 6,5 до 8,5, а также добавить в рацион кокосовую воду или электролиты. Эти продукты дополнят организм энергией и свежестью.

Из внешних помощников можно использовать сыворотки с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и пептидами. Чтобы все точно получилось, Цветкова предлагает наносить их на влажную кожу после использования тоника, а закрыть все кремами с церамидами, пантенолом, центеллой и скваланом.

«Они восстанавливают барьер кожи, успокаивают и придают лицу мягкость и здоровое сияние», - пояснила специалист.

Для возвращения утренней свежести, Карина предложила рассмотреть тканевые маски, в состав которых входят гиалуроновая кислота, коллаген и экстракты морских водорослей.

По приезде на курорт блогер настаивает отказаться от применения скрабов, потому что после прямого воздействия солнечных лучей на кожу, она может легко травмироваться. Для обновления кожного покрова лучше всего подойдет мягкий энзимный пилинг или кислотный тоник с PHA.

Также нельзя забывать про уход за кожей тела. Можно купить молочко или бальзам с маслами ши, миндаля, жожоба или алоэ. А для обладателей сухой кожи, девушка посоветовала наносить масло сразу после душа.

Вне зависимости от смены климатических зон, важно не забывать использовать SPF-крем, а наносить его нужно каждый день. Такой крем поможет избежать обезвоживания, пигментации, появления кожных заболеваний, а также замедлит возрастные изменения, рассказала эксперт.

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