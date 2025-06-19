Чтобы поставить точку: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Но вопрос легитимности, подчеркнул президент, остается.

Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер заявил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы готовы встречаться. Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским», — подтвердил президент.

Российский лидер уточнил, что встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Но вопрос легитимности остается, отметил Путин. Не ясно, кто будет подписывать итоговые документы.

Ранее российский лидер затронул на встрече и тему выхода из конфликта Израиля и Ирана. Путин считает, что он возможен, но должен учитывать интересы обеих сторон. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Важно обеспечить интересы Ирана, в числе которых мирная атомная деятельность, а также интересы Израиля, в частности полную безопасность еврейского государства.