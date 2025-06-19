Чтобы поставить точку: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Но вопрос легитимности, подчеркнул президент, остается.
Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер заявил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Мы готовы встречаться. Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским», — подтвердил президент.
Российский лидер уточнил, что встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Но вопрос легитимности остается, отметил Путин. Не ясно, кто будет подписывать итоговые документы.
Ранее российский лидер затронул на встрече и тему выхода из конфликта Израиля и Ирана. Путин считает, что он возможен, но должен учитывать интересы обеих сторон. Об этом сообщал 5-tv.ru.
Важно обеспечить интересы Ирана, в числе которых мирная атомная деятельность, а также интересы Израиля, в частности полную безопасность еврейского государства.
- 18 июн
- «Это ответственность»: Бетин о подготовке военных по программе «Время героев»
- 18 июн
- Помеха для дронов: ВС РФ начали защищать танки с помощью «дредов»
- 18 июн
- Как работают связисты артиллерийских бригад. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 июн
- Российские СУ-25 ударили по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 июн
- Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 июн
- Бойцы группировки «Запад» ведут охоту на вражеские танки
- 17 июн
- Штурмовики ВС РФ взяли укрепленный «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 июн
- Раскрыты детали освобождения села Комар в ДНР
- 16 июн
- Все подходы заминированы! Лучшее видео из зоны СВО
- 16 июн
- Бойцы ВС РФ отработали штурм окопов на полигоне в ЛНР. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
80%
Нашли ошибку?