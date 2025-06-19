Глава Республики Сербской сравнил риски Третьей мировой войны при Байдене и Трампе

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Рита Цветкова
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Милорад Додик: При Байдене мир был на грани Третьей мировой войны

Глава Республики Сербской оценил риски третьей мировой войны при Байдене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Чья администрация стала худшей в истории США?

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США — это положительное изменение для страны. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил президент Республики Сербской Милорад Додик. По его мнению, ничего хуже, чем правление Джо Байдена, с американским народом не случалось. И если бы у власти остался Байден, подчеркнул Додик, мир бы уже стоял на пороге Третьей мировой войны.

«Приход Трампа и его взгляды, безусловно, дают некоторую надежду. Прошлая Америка была сосредоточена на силе и исключительно на своих интересах. Мы прислушиваемся к Трампу, когда он утверждает, что администрация Байдена была худшей в истории Соединенных Штатов», — заявил политик.

Додик полагает, что руководство США еще придет к пониманию, что «они допустили много несправедливости в отношении Боснии, если говорить о блокадах». Что же касается политики Трампа, при нем, по словам главы республики, были приняты два правильных решения — деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое финансировало неправительственный сектор и так называемые «цветные революции», была признана преступной.

Кроме того, сказал Додик, Дональд Трамп борется за традиционную мораль и традиционную семью и отрицает «эксперименты и глупости, которые стали доминирующим нарративом» при прошлом лидере. По мнению политика, именно эти ценности являются основой стабильности. А теперь американский президент ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, и Додик верит, что они «сделают все возможное, чтобы мир стал лучшим местом для жизни».

Тем временем Трамп принял еще одно решение, которое вызывает множество споров. Как ранее сообщал 5-tv.ru, он не просто поддержал Израиль в недавно вспыхнувшем вооруженном конфликте с Ираном, но и одобрил план нападения на Тегеран. Начнут ли США войну с Ираном?

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