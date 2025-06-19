Гимнастки «Небесной грации» завоевали медали на этапе Кубка сильнейших в Сириусе

В Сириусе завершился второй этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике. Триумфатором этих состязаний стала Мария Борисова, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. У спортсменки «золото» в многоборье и во всех упражнениях с предметами.

В финале ей предстояло соревноваться с лучшими гимнастками России и представительницами других стран. За тем, как участницы готовились к выступлениям, наблюдал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Кубок сильнейших, здесь лучшие гимнастки из восьми стран. В финал выходят те, кто наберет больше очков, поэтому конкуренция сумасшедшая. Первый этап Кубка проходил в Москве, второй — в Сириусе.

На черноморском побережье этим летом все меняется очень быстро, сейчас светит солнце, а через минуту — ливень, гроза и ураган. В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой совсем другая атмосфера. Здесь погоду определяет эстетика, гармония и артистизм. И, конечно, накал страстей.

У гимнасток настоящие ритуалы перед выходом на ковер. Продумана каждая деталь, только на макияж и прическу уходит не меньше часа. На оттачивание филигранной техники, эмоциональную артистику и изящную пластику — годы.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева помогает гимнасткам найти свой путь к совершенству. Несколько точных акцентов, и Каролина Тарасова готова побеждать. Ее тренер Евгения Елисеева.

Каролина Тарасова в многоборье взяла бронзу и стала серебряным призером в упражнении с обручем. Говорит, что советы Алины Кабаевой — как стимул сражаться, даже когда опускаются руки после мелких неудач.

«Она мне давала совет, сказала, чтобы я не сдавалась, что у меня только все начинается. И чтобы я пошла с настроением. Если я спортсмен, то я выйду и все сделаю», — отметила воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Каролина Тарасова.

А настроение здесь у всех боевое.

«Уже и судьи тоже начинают нервничать, и команда начинает нервничать. А мне, в свою очередь, очень интересно наблюдать, насколько у каждых из гимнасток сила воли работает на соревнованиях. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, и кто с этим как справится», — заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

И один из секретов — как раз идти до конца, с холодной головой.

«В таких ситуациях не нервничать, не терять концентрацию, спокойно все поймать и пойти дальше», — говорит гимнастка юниорской сборной России в групповых упражнениях София Лобова.

Важно, что Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация» дала уникальную возможность: выйти на турнир тем, кто не смог отобраться через федерацию. Для спортсменок это шанс сразиться с лучшими на крупнейших соревнованиях и показать себя.

«В каждой команде есть какая-то изюминка, какие-то интересные сотрудничества, переброски. Наблюдать за соревнованиями просто приятно и получаешь огромное удовольствие», — рассказала заслуженный тренер России, хореограф-постановщик, хореограф фестиваля «Алина» Ирина Зеновка.

Тут у всех свои секреты. Кто-то верит в силу талисмана, и все без исключения стараются найти свою «фишку», чтобы поразить зрителей и судей.

«У нас на груди оберег и в целом костюм под нашу композицию. Французская музыка. Собственно, музыка, ноты», — пояснила гимнастка из Нижнего Новгорода Виктория Кирнус.

Гимнастки из Белоруссии признались, что им помогает командный дух.

«Команды — это самое главное на соревнованиях. Потому что без нее, ну мы уже проходили такое, без нее ничего не получается никогда у нас», — отмечает гимнастка из Белоруссии Милана Борисенок.

Фактор трибун нельзя сбрасывать со счетов. На трибунах и дети с особенностями развития. По инициативе Алины Кабаевой, их приглашают на сборы, устраивают экскурсии.

На Кубок сильнейших приехали не только лучшие российские гимнастки. Жанна Сандерс из США.

«Небесная грация» просто потрясающая. Моя мечта здесь тренироваться. Я очень хочу попасть в Академию. И пишу письмо Алине Маратовне, и буду работать, чтобы сюда попасть в групповые», — заявила американская гимнастка.

В «Небесной грации» удалось собрать удивительную команду групповичек. Меньше, чем за год они добились мощных результатов. Третье место в многоборье, золото в упражнении с пятью парами булав, серебро в упражнении с пятью обручами.

«Было много контрольных тренировок, которые нам также помогали и было не страшно выходить на площадку», — сказала воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Прощалыкина.

«Золотыми» стали выступления Яны Заикиной и Марии Борисовой. Алина Кабаева, как всегда, давала четкие наставления, как исполнить элементы чище и элегантнее.

И все получилось. Мария Борисова — триумфатор. Взяла золото в многоборье и во всех упражнениях с предметами. Ее тренер Ирина Гусарова.

«Это в первую очередь победа над собой. Потому что если золото это, как правило, хорошее выступление и преодоление себя», — отметила воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Мария Борисова.

Следующий этап Кубка сильнейших пройдет в Казани. А финал состоится в Москве.