Около полусотни мастеров йоги проведут бесплатные занятия под открытым небом на ВДНХ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

В мероприятии примут участие австралийская певица Перукуа и телеведущий Николай Дроздов.

Около полусотни мастеров йоги проведут бесплатные занятия под открытым небом на 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Около 50 мастеров йоги проведут занятия с москвичами под открытым небом в ВДНХ. Об этом сообщается на портале mos.ru.

В Международный день йоги, 21 июня, в рамках проекта «Лето в Москве» в Мичуринском саду ВДНХ пройдут различные практики. Около полусотни специалистов проведут занятия по ряду направлений: йога для здоровья, для восстановления после травм, для молодых мам и даже для снятия стресса.

Откроет День йоги посол Индии в России Винай Кумар. Поможет создать подходящую атмосферу австралийская певица Перукуа, практикующая вокальную йогу, а телеведущий Николай Дроздов расскажет о положительном влиянии подобных занятий на продолжительность жизни.

Кроме практик также можно будет поучаствовать в мастер-классах, попробовать свои силы в творчестве и поближе познакомиться с индийской культурой.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, нужна регистрация.

Ранее 5-tv.ru писал, какие мероприятия проекта «Лето в Москве» проведут для детей на этой неделе.

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