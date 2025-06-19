Около полусотни мастеров йоги проведут бесплатные занятия под открытым небом на ВДНХ

Около 50 мастеров йоги проведут занятия с москвичами под открытым небом в ВДНХ. Об этом сообщается на портале mos.ru.

В Международный день йоги, 21 июня, в рамках проекта «Лето в Москве» в Мичуринском саду ВДНХ пройдут различные практики. Около полусотни специалистов проведут занятия по ряду направлений: йога для здоровья, для восстановления после травм, для молодых мам и даже для снятия стресса.

Откроет День йоги посол Индии в России Винай Кумар. Поможет создать подходящую атмосферу австралийская певица Перукуа, практикующая вокальную йогу, а телеведущий Николай Дроздов расскажет о положительном влиянии подобных занятий на продолжительность жизни.

Кроме практик также можно будет поучаствовать в мастер-классах, попробовать свои силы в творчестве и поближе познакомиться с индийской культурой.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, нужна регистрация.

Ранее 5-tv.ru писал, какие мероприятия проекта «Лето в Москве» проведут для детей на этой неделе.