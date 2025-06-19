Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — проинформировало ведомство.

Также известно, что на данном направлении боевики ВСУ понесли следующие потери: до 460 боевиков, семь бронированных автомобилей, две машины, три артиллерийских орудия, среди них самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, которую производят в Польше.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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