Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 30 0

ВСУ понесли большие потери на поле боя.

ВС России освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — проинформировало ведомство.

Также известно, что на данном направлении боевики ВСУ понесли следующие потери: до 460 боевиков, семь бронированных автомобилей, две машины, три артиллерийских орудия, среди них самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, которую производят в Польше.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились подробности освобождения Яблоновки в Сумской области.

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