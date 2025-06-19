Традиционная встреча президента России Владимира Путина с руководителями крупных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) — оправданная практика. Об этом эксклюзивно в студии «Известий» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это мероприятие, из года в год собирающее ключевых игроков информационного поля, имеет одну цель: донести до мировой аудитории точку зрения России. Как прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта форма общения действительно позволяет достучаться до слушателей.

«Ну, наверное, кратко — да, достучались. И каждый раз это удается. Потому что прямой диалог с руководителями международных агентств, которые являются законодателями всех информационных мод и потоках в разных регионах мира — это самый надежный способ прямо непосредственно из первых уст передать нашу позицию, это выходит на ленты», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, искажения в интерпретации неизбежны. Часто информация окрашивается в субъективные тона, особенно когда ее анализируют недоброжелательно настроенные аналитики.

Однако сам процесс непосредственного общения с медиа является оправданным и позволяет установить продуктивный диалог, который, по мнению Пескова, каждый раз оказывается успешным.

Он также подчеркнул важность таких встреч для формирования более отдающего реальность информационного фона и укрепления позиций России на международной арене.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».