Красная тревога: несколько регионов Китая затоплены из-за ливней

В пострадавших районах эвакуируют население, дома покинули сотни тысяч человек.

В Китае объявлен красный уровень опасности. Несколько регионов на юге, востоке и в центральных частях страны оказались затоплены.

Всему виной проливные дожди. Местные жители описывают это наводнение как самое страшное за последнее десятилетие. Ситуация во многих районах близка к критической. Нет ни питьевой воды, ни электричества. Первые этажи жилых домов затоплены, это показал местный блогер-любитель.

В пострадавших районах эвакуируют население. Свои дома покинули сотни тысяч человек. На помощь спасателям приходит полиция. Ведут поиски пропавших без вести. Между тем ливни продолжаются. По данным синоптиков, они совсем скоро накроют новые регионы.