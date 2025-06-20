«Может будет и третий»: Киркоров снова хочет стать отцом

Артист не исключил появление еще одного наследника.

Народный артист России Филипп Киркоров не против стать отцом в третий раз. Об этом пишет «СтарХит».

Первый ребенок певца, дочь Алла-Виктория, родилась в 2011 году. В июне следующего года появился на свет и сын Мартин. Оба — от суррогатной матери.

Киркоров называет воспитание детей «одной из важнейших задач жизни». Как утверждает Филипп Бедросович, он хочет дать им все необходимое и направить на путь истинный. Он решительно настроен на то, чтобы Алла-Виктория и Мартин выросли достойными людьми.

По словам Киркорова, сейчас у них непростой возраст, девочке 14 лет, а мальчику — 13. Тем не менее, это не мешает российскому певцу задуматься о третьем малыше, но только если повстречает «своего» человека.

«Если я встречу человека, может быть, появится и третий», — рассказал Киркоров.

Не так давно не стало отца Филиппа — Бедроса Киркорова. Народный артист России ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности, а также осложнений на фоне острой пневмонии. Ему было 92 года. Филипп Бедросович поделился, что он проходит нелегкий этап в жизни и ему тяжело справляться без поддержки отца.

«Я не отрицаю, что нахожусь в состоянии публичного одиночества. Это издержки профессии, которая меня и вдохновляет, и окрыляет, и ограничивает очень во многом», — добавил Киркоров.

Также артист отметил, что его отец чувствовал приближающуюся кончину и просил не горевать и не отменять концерты. Известно, что Бедрос Киркоров даже взял с сына обещание, так как для него это было важно. Певец посвятил концерт в Санкт-Петербурге своему отцу.

Киркоров также рассказал, что любовь его публики помогает ему проходить все трудности. Не так давно он получил ожог от пиротехники на одном из своих концертов и был госпитализирован. К счастью, все обошлось без серьезных последствий, сейчас артист проходит реабилитационный период.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров пропустил день рождения своей крестной дочери.