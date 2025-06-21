В Москве эвакуируют жильцов многоквартирного дома
В настоящий момент спасено 17 человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Жильцов многоквартирного дома в Москве по адресу Чечерский проезд, 36 эвакуируют из-за возгорания электрического щитка на одном из этажей. Об этом заявил источник 5-tv.ru.
Очаг зафиксирован на третьем этаже жилого здания. В подъезде наблюдается плотное задымление. Отмечалось, что люди этажом выше просят о помощи.
Уже спасено 17 человек, из которых четверо детей. Пострадавшие устанавливаются к этому часу. Детали случившегося также уточняются.
По имеющимся данным, в настоящий момент подъезд обесточен специалистами МЧС. Со слов очевидца, на месте происшествия продолжают работать пожарные, а также сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Пермском крае из-за задымления шахты по добыче сильвинитовой руды было эвакуировано 250 человек. Возгорание произошло на глубине 320 метров.
Инцидент случился в городе Березники. Эвакуировать, находившихся в шахте работников, удалось оперативно. Поэтому о пострадавших не сообщалось. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.
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