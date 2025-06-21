«Невероятно печальная новость»: режиссер Житинкин о смерти Талызиной

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 55 0

Режиссер Житинкин назвал большой потерей смерть актрисы Валентины Талызина

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Актриса до последнего выступала на сцене театра.

Смерть звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной — огромная потеря для России. Об этом заявил народный артист России, режиссер Андрей Житинкин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Невероятно печальная новость», — отметил он.

Новость о кончине актрисы застала режиссера врасплох, ведь буквально недавно они вместе праздновали юбилей Валентины Талызиной. В январе артистке исполнилось 90 лет.

«Она была в отличной форме, потому что мало кто в 90 лет играет на сцене главные роли. А у нее было два спектакля. Она была в потрясающем настроении, шутила. Очень амбициозная. Всегда была самоироничной», — отметил Житинкин.

Он добавил, что для Театра Моссовета уход Талызиной — тоже огромная потеря. Артистка играла там на протяжении нескольких десятилетий.

«Я с ней поставил два спектакля», — вспоминает режиссер.

По его мнению, тема материнства была главной в ее творчестве. В более зрелом возрасте актриса всегда отдавала предпочтения таким ролям, хотя начинала она с комедийных персонажей. При этом для публики Талызина навсегда останется невероятной драматической актрисой.

«Она играла так замечательно. Всегда влюблялась в партнера. Она, конечно, была сложным человеком. Она всегда говорила правду», — добавил в конце беседы Андрей Житинкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина. Ее не стало 21 июня.

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