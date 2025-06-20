Мурашко заявил, что люди с лишним весом теряют до десяти лет жизни

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 1 294 0

Организм человека становится сильнее подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям

Мурашко заявил, что люди с лишним весом теряют от 2 до 10 лет жизни

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

До десяти лет жизни теряют люди с лишним весом, если их индекс массы тела (ИМТ) превышает 40. Это заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе сессии «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Нормальный ИМТ составляет от 18,5 до 24,9. Рассчитать его можно, разделив вес человека на его рост в квадрате.

«Люди, имеющие избыток массы тела и индекс массы тела, который составляет от 30 до 35, в среднем теряют 2-4 года жизни. Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни», — отметил Мурашко.

Все дело в том, что лишний вес негативно влияет на сердечно-сосудистую систему человека, вплоть до развития таких заболеваний, как ишемия и гипертония. Числа, на которые сокращается срок жизни, по словам министра, ужасающие.

При этом Михаил Мурашко отдельно подчеркнул, что Минздраву приходится выделять дополнительные расходы для борьбы с болезнями сердца, чтобы их можно было предотвратить или хотя бы отсрочить.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
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