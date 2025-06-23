«Сражаемся за будущее»: Путин встретился с выпускниками военных вузов

Говорили об «Орешнике», а также о новом роде войск беспилотных систем.

Россия разворачивает серийное производство новейшего ракетного комплекса «Орешник», который очень хорошо показал себя в боевых условиях. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с выпускниками военных вузов. Президент отметил: на Западе вынашивают планы нанести Москве за стратегическое поражение. И в этих условиях наша страна сражается за свое будущее. Ключевые заявления главы государства — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

На встречу с Верховным главнокомандующим приехали отличники учебы: как младшие курсанты, так и офицеры и генералы. Перед началом церемонии — совместные фото в Георгиевском зале.

Встреча президента с выпускниками проходит в знаковом месте: на стенах — имена всех кавалеров ордена Святого Георгия, а так же названия полков, экипажей и батарей, получивших Георгиевские знамена.

От выпускников тоже ждут мужественных поступков. Владимир Путин дает им личное напутствие

«Новый этап вашей службы начинается в год 80-летия Великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной», — отметил президент России Владимир Путин.

Уже после церемонии каждый выпускник отправится в места дислокации.

«Дальше планирую проходить службу на севере, на подводной лодке. Я уже в третьем поколении моряк-подводник», — поделился выпускник морского корпуса Петра Великого — Санкт-Петербурского военно-морского института Дмитрий Цибулько.

«Буду обеспечивать полеты, следить за состоянием здоровья летчиков», — рассказал выпускник военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Владимир Беляев.

Более тысячи врачей и фельдшеров в этом году выпустила ВМА в Петербурге.

Военно-медицинская академия — один из лучших медицинских вузов. Ее выпускники пополняют ряды вооруженных сил Российской Федерации. Многие уже побывали в зоне специальной военной операции: помогали раненным бойцам.

Никита сам был ранен, с поля боя вытащил командира батальона за что был удостоен ордена Мужества. После окончания учебы направлен в госпиталь имени Бурденко.

Встреча с выпускниками как раз проходит во время того, как наши воины защищают Родину. Запад продолжает дальше накачивать Киев оружием. НАТО собирается наращивать военные возможности.

«Обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России. О каком-то нашем, возможно, вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют из года в год», — добавил глава государства.

Наша страна и дальше будет укреплять боевые возможности для защиты страны, отмечает президент. В России формируется новый род войск беспилотных систем. Авиацию пополняют новые ТУ-160М, современные комплексы отражения вражеских атак.

«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности „Орешник“, который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях. А в состав военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения», — заключил президент.

Важная задача — развитие ядерной триады. На боевое дежурство будут поставлены наши грозные комплексы «Ярс». Их элементы есть в академии РВСН, курсанты больше года изучают технику, что называется, в полях. Само обучение в вузах сейчас идет с учетом опыта специальной военной операции.

«Высокоточное оружие, новые методы вооруженной борьбы требуют высочайшей квалификации и постоянного повышения профессионального уровня. Офицерский корпус должен непрерывно совершенствовать свои знания и умения», — отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

После церемонии Владимир Путин отдельно обещается с некоторыми выпускниками.

«Он спросил — откуда, где служил, за что звезда и куда распределяешься. Звезда — за успешное ведение боевых действий при освобождении Лисичанска, Северодонецка», — рассказал Герой России, выпускник военной академии Генштаба РФ Эмиль Мурадов.

Теперь от выпускников требуют грамотно применять знания на практике, ведь от быстрого их решения зависят результаты на вверенных им участках работы. Будь это командир танкового подразделения или будущий военный прокурор. Каждый здесь готов достойно нести звание российского офицера.