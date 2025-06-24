Свадьбы не будет? Юная невеста Григория Лепса прокомментировала слухи об их расставании

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Невеста Григория Лепса Аврора Киба опровергла слухи об их расставании

Невеста Лепса опровергла слухи об их расставании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аврору Кибу подозревают в грандиозной афере.

Вопреки сплетням и ожиданиям хейтеров, 19-летний блогер Аврора Киба все еще счастлива в отношениях с 62-летним народным артистом РФ Григорием Лепсом. На своей странице в соцсети девушка ответила на вопрос, который так волнует подписчиков — правда ли, что пары больше нет, а помолвка расторгнута.

Киба опубликовала совместное фото, снятое во время концерта Лепса — певец стоит на сцене и протягивает руку своей невесте, любующейся им из зрительного зала. На вопрос фолловера Аврора ответила шутливо — что не слышала новостей о своем разрыве с Григорием Викторовичем.

А еще о своем же романе с неким фитнес-тренером и краже 170 миллионов. Оказывается, Кибу подозревают в грандиозной афере — якобы с этими деньгами она сбежала в Марокко. Как сказала сама девушка, если бы и украла, поехала бы в Милан или Париж, а не в Марокко. Непросто Авроре держать удар, но она справляется. Недавно ей пришлось отстаивать себя перед Филиппом Киркоровым и Марго Овсянниковой на шоу «Мастер игры». В ответ на резкие вопросы и комментарии Киба перешла к угрозам.

Звездная пара с разницей в возрасте более 40 лет не дает покоя ни публике, ни коллегам по шоу-бизнесу. В 2021 году вторая жена Анна Шаплыкова ушла от Лепса после 20 лет брака, трое детей остались с ней, потом, по слухам, он недолго встречался с телеведущей Елизаветой Ридель, а в 2024-м представил миру юную невесту Аврору. На пальце девушки красуется бриллиант за 30 миллионов рублей, свадьба запланирована на это лето.

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте Авроры Кибы и Филиппа Киркорова. Чем музыкант обидел избранницу своего коллеги?

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:24
«Никакого ущерба»: Дональд Трамп высказался об иранской атаке по авиабазе США
1:05
Месяц отпускных: россиянам рассказали, сколько предстоит работать в июле
0:45
Свадьбы не будет? Юная невеста Григория Лепса прокомментировала слухи об их расставании
0:29
«Выносила его вещи»: жена рэпера Natan рассказала о первой измене супруга
0:08
Скрытый враг: почему после 30 лет молоко может начать вредить
23:50
Приливы и отливы: как убывающая Луна влияет на нашу активность

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025