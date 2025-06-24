«Выносила его вещи»: жена рэпера Natan рассказала о первой измене супруга

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

Жена рэпера Natan рассказала о первой измене мужа

«Выносила его вещи»: жена рэпера Natan рассказала о первой измене супруга

Фото: Instagram*/anastaciashvetsova

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Тогда же их отношения дали трещину.

Анастасия Швецова, супруга музыканта Натана Мирова (настоящее имя Алишер Азизович Мирзохонов), более известного как Natan, рассказала о первой измене мужа и о моменте, когда их отношения дали трещину. Подробностями девушка поделилась в личном блоге.

«Я узнала об этом (Измене. — Прим. Ред.) случайно, и это было, как удар в сердце. Помню, как посреди ночи выносила его вещи в подъезд, как разбудила его и попросила уйти. Но спустя время простила, потому что думала, что это больше не повторится. Прощение было для меня сложным выбором. Это не слабость, как многие думают, а попытка сохранить то, что для меня было очень важным. <…> Эта измена стала первой трещиной в нашем браке», — рассказала супруга.

Трагическое событие случилось после переезда пары в Москву в 2013 году. Тогда певец стал победителем конкурса «Молодая кровь» и попал в лейбл Black Star. В то время Анастасия стала «контролирующей» и тревожной, а артист избегал скандалов. В итоге она узнала об измене супруга, но все же простила его.

Натан Миров женился на Анастасии Швецовой в 2012 году. В том же году у пары родился первенец Натанаэль. В 2018-м на свет появился второй сын — Ратмир. Несмотря на имидж обаятельного холостяка, идеальный отдых для Алишера — это вечер, проведенный в кругу семьи. Однако недавно стало известно об изменах Natan. Среди его пассий отметились блогер Лерчек и певица Бьянка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что материнство в раннем возрасте заставило Анастасию Швецову, избранницу музыканта Натана Мирова, более известного как певец Natan, взять под свой контроль многие аспекты жизни, что сейчас кажется для нее ошибкой.

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