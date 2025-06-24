«Русские все такие же добрые»: фестиваль «Арт-футбол» напомнил миру о дружбе

Турнир прошел впервые с 2019 года, его участниками стали команды из 16 стран.

В Москве прошел юбилейный, десятый, международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол». На протяжении десяти дней футболисты-любители, среди которых были актеры, музыканты и бывшие спортсмены, выявляли сильнейшего на поле стадиона «Сапсан Арена». О том, как прошло уникальное спортивное событие, в материале 5-tv.ru.

В последний раз турнир проводился в далеком 2019 году. Тогда сборная России дошла до финала и в драматичном матче обыграла команду Аргентины. Основное время той встречи закончилось со счетом 1:1, но наши оказались сильнее в серии пенальти — 5:3.

В этом году участниками турнира стали 16 команд. Среди них: сборные Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Венгрии, Грузии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Парагвая, Перу, Сербии, Турции, Южной Кореи, Японии, команда «Интер» и, конечно, сборная России.

Организатор фестиваля, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов, рассказал о важности события и трудностях, которые встали перед принимающей стороной.

«Мы чувствуем гордость и радость, что нам удалось возобновить фестиваль. Никто в это не верил, но уперлись. Фантастика, что мы сделали. Нас отовсюду повыгоняли, никто нас не любит, а к нам приезжают 16 стран, устраиваем такой фейерверк», — подчеркнул Юрий Давыдов.

После начала специальной военной операции российских спортсменов отстранили от большинства международных турниров. К счастью, эта тенденция не коснулась фестиваля «Арт-футбол». В этот раз на турнир приехали и команды из недружественных по отношению к России стран.

«Мы ждали этого фестиваля шесть лет. В 2019 году был последний. Потом, к сожалению, это все надолго затихло. Очень долго ждали. Эмоции — самые положительные. Наконец-то увиделись со старыми друзьями из других стран, сыграли в футбол, попели, повеселились. Тут история не столько про футбол, сколько про дружбу. Это фестиваль дружбы», — рассказал актер Игорь Сильченко.

Тема футбола близка Игорю Сильченко, недавно он сыграл роль в фильме «Больше, чем футбол», который вышел в прокат как раз во время фестиваля. Картина рассказывает о непростом пути сборной России на чемпионате Европы.

Победителем десятого международного футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол» стала сборная Аргентины, обыгравшая команду Венгрии. Финал получился не менее драматичным, чем шесть лет назад. На протяжении двух таймов соперники никак не могли открыть счет, лишь в концовке встречи аргентинцы наконец распечатали ворота соперника, а затем и удвоили преимущество.

«Хочется плакать. Конечно, будет 11-й чемпионат мира среди артистов, но десятого уже никогда не будет», — говорил со сцены комментатор Виктор Гусев в последний день турнира.

И он прав. За эти дни участники оставили большое количество эмоций не только на футбольном поле, но и на концертной площадке. На сцене фестиваля выступили Joe Lynn Turner, Владимир Кузьмин, Иракли, группа «Зодчие», Дмитрий Маликов и Kallay Saunders. А в последний день «Арт-футбола» свои хиты исполнил Валерий Сюткин.

«Радостно сегодня поиграть музыку для вас, когда на футбольных полях финальные выяснения, кто лучше играет из артистов, представляющих сегодня всю планету футбол. Для меня это, конечно, больше про дружбу, а не про шоу-бизнес и про спорт», — обратился к зрителям Валерий Сюткин, когда аргентинцы и венгры выявляли сильнейшего.

Сборная Японии добиралась до России в усеченном составе. Игроки команды отметили, что, несмотря на политические противоречия, они все равно хорошо относятся к нашей стране. Многие из них в России не в первый раз, но за это время наши национальные черты — искренность, доброта и открытость — не изменились.

«К сожалению, сейчас в Японии не очень хорошее представление о вашей стране. Было очень сложно набрать большую команду, чтобы сюда приехать. Мы все изначально хорошо относились к России. Хорошо, что смогли поговорить с русскими людьми. Спросили, что они на самом деле думают. В Японии невозможно было бы такое спросить», — рассказал один из игроков сборной Японии.

«Я уже в десятый раз в России. Многое знал о стране, но все равно восхищаюсь русскими и был очень тронут отношением людей. Они все такие же добрые», — заключил его партнер по команде.

Довольны приемом остались и победители турнира. Бывший профессиональный футболист Мариано Эчеверрия удивился вопросу корреспондента 5-tv.ru, что русских в мире считают серьезными и холодными людьми.

«Не понимаю, о чем вы. Нас окружали потрясающие люди. Все улыбались. В России очень хорошие люди», — рассказал он.

Представитель сборной Венгрии, второго финалиста турнира, отметил, что игрокам очень понравилось в Москве. Футболисты были в восторге от архитектуры и культурных достопримечательностей столицы.

«Все приходят, все наслаждаются нашей культурой и радуются тому, как к ним здесь относится зритель», — отметил музыкант Илья Гуров.

По итогам турнира сборная России заняла десятое место, но команда не осталась без наград. Наши артисты смогли проявить себя на сцене: победа в номинации «лучшая песня», а также второе место в номинации «лучший певец».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на выступил на фестивале «Арт-футбол» турецкий актер Эркан Колчак.