Российские спортсмены триумфально выступили на соревнованиях по брейкингу

Сразу несколько путевок на чемпионат мира по брейкингу завоевали российские спортсмены, триумфально выступив на международных соревнованиях в Москве. Конкуренция была запредельной. Престижный турнир собрал в столице свыше двух тысяч участников из более чем 20 стран. Этот вид спорта совсем недавно стал олимпийским.

И представители России — в числе признанных лидеров. Самые зрелищные выступления увидела корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Здесь падение — не ошибка, а часть выступления. Эти танцоры почти не стоят на ногах: вращаются на голове, ходят на руках. Главная задача — удивить и соперника, и судей.

Тут нет обязательных элементов, выверенной хореографии: это, пожалуй, один из самых необычных и молодых видов олимпийского спорта. И это крупнейшие открытые международные соревнования по брейкингу.

Здесь танцы не прекращаются ни на минуту. Баттлы проходят параллельно на нескольких площадках, участники сменяются без остановки. Головокружительные вращения, акробатические элементы. Хочется спросить: как они это делают?

Ответы точно знают международные судьи. В их числе брейкеры из США, Бразилии, Южной Кореи, Франции и России.

«Брейкинг вообще самый сложный, я считаю, вид спорта. Ну, примерно наравне с гимнастикой, но тут еще танец и креативность добавляется, что-то от себя нужно на стол положить», — сказал судья Сергей Боков («Бочок»).

— Почему решили выбрать такой вид танцев?

— Молодой, глупый был, ну а теперь уже все, катится по инерции уже 40 лет.

— Крутится?

— Крутится, — сказал танцор Владимир Булашов («Дед»).

Теперь этот круговорот привел в Москву почти две тысячи участников. На чемпионат приехали спортсмены из 20 стран, и каждый представляет свою школу и стиль танца.

«Уровень здесь очень высокий. R.O.B.C. — это одно из самых крупных соревнований. И уровень соперников здесь очень высокий. Я очень рад, что мы часть этого. И мы пытаемся показать другим свой стиль — индийский», — сказал танцор Ариф Шадри («B-Boy Flying Machine»).

Чемпионат проходит сразу в нескольких форматах: сольные, командные поединки, выступления в формате «ученик-учитель» и соревнования в разных стилях брейкинга. И это всегда яркие баттлы.

Биты здесь настолько мощные, что вибрацию чувствуешь даже на балконе. Зал раскачивается в такт музыке, а на площадке закручивается такое, что дух захватывает.

Главное событие чемпионата — Кубок мира в соло-дисциплинах. Лучшие спортсмены получают возможность побороться за мировое первенство.

«Сюда приезжают все спортсмены, которые могут и хотят участвовать в нем. А вот уже по итогам и тех отборов, которые мы провели по миру, лучшие участники будут представлять свои стороны на чемпионате мира в Дубае, который пройдет в декабре этого года», — сказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

Финальный день чемпионата завершился сразу двумя победами наших спортсменов в индивидуальных дисциплинах. В следующем году российский открытый чемпионат по брейкингу пройдёт в десятый раз. Организаторы обещают сделать его еще масштабнее.

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