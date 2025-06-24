Только не с мамой: россиянки назвали ред флаги в отношениях

Для большинства женщин важно наличие собственной квартиры у избранника.

Россиянки при знакомстве с противоположным полом в первую очередь обращают внимание на графу «жилищные условия». Для 68% женщин неприемлемо встречаться с парнем, живущим с родителями. Для мужчин же это не проблема. Об этом пишет Газета.ру.

Фактор жилья важен для 63% женщин. По их мнению, это многое говорит о человеке: уровень жизни, амбиции, зрелость. Треть девушек признаются, что обращают на это внимание, однако не спешат делать выводы о парне. Только 7% эта графа не интересует вовсе. Для 61% женщин наличие квартиры с удобной локацией и хорошим ремонтом является большим плюсом.

Самый главный «красный флаг» для представительниц прекрасной половины общества — это жизнь с родителями. Это мощнейший «анти-фактор» для 68% женщин. Каждая пятая готова закрыть на это глаза. Около половины россиянок (46%) хотят видеть рядом мужчину с собственной жилплощадью. Для 52% женщин не вариант и коливинг.

Для мужчин «жилищный вопрос» — не проблема. 44% парней называют важными факторами внешность, цели знакомства и отсутствие вредных привычек у партнерши.

Практически каждый шестой мужчина (64%) отмечает, что им неважно, есть ли у избранницы собственная жилплощадь или нет. 66% видят в жизни с родителями даже плюс. Квартира, снятая с подругой, тоже в пределах разумного, но только не с бывшим. Для большинства же это просто приятный бонус, а для 40% и вовсе предмет гордости за свою спутницу.

Около двух третей женщин (63%) готовы переехать к мужчине только при наличии перспектив совместного будущего. 17% рассматривают такой вариант, только если жилье избранника с хорошим ремонтом и в подходящем районе. Столько же девушек не уверены, и только для 3% это не вариант.

Делить аренду пополам для многих россиянок тоже неприемлемо. Так считают 11% опрошенных. Большинство же девушек (61%) уверены, что за жилье должен платить мужчина, а задача женщины — создавать уют. Около половины (49%) согласны разделить с избранником свою жилплощадь, но при условии, что кавалер возьмет на себя все остальные расходы. В глазах 37% опрошенных, если возлюбленный не согласится на такие условия, то его статус может пошатнуться.

Меньше половины мужчин (46%) готовы арендовать жилье за свой счет. Но важное условие — представитель сильного пола должен быть уверен в чувствах избранницы. 39% мужчин же предпочитают не ломать голову, ведь у них уже есть жилплощадь, значит, и жить надо там. Только десятая часть мужчин готова на совместную аренду жилья с равномерным распределением расходов. 5% и вовсе не рассматривают совместное проживание.

Насчет переезда к партнерше ситуация следующая: 52% готовы, но остальные расходы мужчина берет на себя; 24% воспринимают это лишь как временную меру и столько же вовсе против такого варианта.

Про ипотеку же мужчины и женщины более-менее солидарны. По 46% представителей обоих полов считают, что это нормально и даже достойно уважения. Каждый пятый россиянин же спешит находить партнера с ипотекой.

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