Президент Украины Владимир Зеленский сейчас трудится над своим имиджем. Вот, например, во время визита в Великобританию он впервые за последние три года во время официального приема надел что-то приближенное к костюму. Больше, конечно, напоминает тюремную робу, но главное — первый шаг сделан.

Осталось оправдаться почти за шесть тысяч тел украинских боевиков, которые он четыре дня отказывался забирать у России. На Банковой даже сочинили историю про расчлененные останки, упакованные по разным пакетам, чтобы снизить количество погибших. О танцах Зеленского на костях — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Даже из гуманитарной акции киевский режим пытается сделать цирк: обвиняют в подлоге при передаче тел. Глава МВД Украины сообщает, что Россия якобы подкидывает тела своих военнослужащих. И у них есть «доказательства». Якобы в мешок 192/25 российские военнослужащие положили труп российского бойца Александра Бугаева с документами, жетоном и — внимание — передали его в Киев. И все это ради того, чтобы всего-навсего усложнить идентификацию тел.

«В качестве доказательств предъявлено тело одного российского военнослужащего с чудом сохранившимся военным билетом, что интересно, советского образца, сейчас таких и нет практически», — сказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

На самом деле в мешке под номером 192/25 Россия передала Украине тело украинского боевика Николая Дидыка 1968 года рождения. С копией военного билета. Он погиб год назад в районе Клещеевки. Некролог на него есть на сайте Обуховского городского совета Киевской области. Судя по всему, похоронили его только 12 июня 2025 года.

«Именно из-за этого цель очевидна. Это дискредитировать саму эту идею. Особенно с учетом того, что Россия готова передать еще несколько тысяч тел погибших ВСУшников (боевиков Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.)», — заявил член Совета по внешней и оборонной политике, сопредседатель Международного клуба народного единства Александр Казаков.

И киевский режим почему-то обратно вернул мешок не 192/25, а под номером 567. Хотя изначально в этом мешке им были переданы останки неопознанного боевика в форме Вооруженных сил Украины. Есть даже фото, которые делают как раз на такой случай провокаций. И в этом же мешке Украина вернула нам погибшего российского бойца, пропавшего без вести около года назад. Все его документы удивительным образом сохранились в идеальном состоянии.

«То, что такой подлог сделали украинцы, это сделано специально для того, чтобы скрыть от общественности, что более шести тысяч тел только за последний период было собрано нашими военными и передано Украине», — заметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Киев уже не раз срывал сроки репатриации тел своих военнослужащих. По всей видимости, даже такой плохо инсценированной провокацией сейчас они пытаются просто очернить обмен телами. Работают по давно известной методичке.

«Когда пропагандисты Геббельса предъявляли мировой общественности выкопанные трупы польских офицеров, то среди них были довольно интересные находки. Например, выяснялось, что польские офицеры были якобы расстреляны нашими чекистами, органами НКВД. При этом у них сохранялись их документы — военные билеты прямо в форме лежали, а также были, например, свежие газеты, сложенные аккуратно, подтверждающие якобы факт расстрела именно вовремя, как указывало ведомство Геббельса», — подчеркнул Мединский.

В ходе последнего обмена Украине вернули более шести тысяч тел боевиков ВСУ. И сейчас российская сторона готова передать еще три тысячи тел погибших, но украинская сторона их не забирает. Видимо, количество потерь и такие цифры сильно бьют по имиджу Зеленского.